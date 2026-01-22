Пенсионный фонд предупредил об изменениях в работе: коснется отделений в крупных городах

Как изменились часы приема в сервисных центрах ПФУ

Украинцам рассказали, что время работы отдельных сервисных центров ПФУ было продлено в связи с ростом количества посетителей, которые обращаются в территориальные органы Пенсионного фонда.

Речь идет об изменении графика работы - продлении часов приема граждан - в 42 сервисных центрах ПФУ.

Отмечается, что они размещены в крупных городах. В частности:

в Киеве;

в Днепре;

в Харькове;

во Львове;

в Полтаве;

в Одессе.

Согласно информации ПФУ, после введенных изменений, услуги людям в некоторых сервисных центрах предоставляются:

с 07:00 (утром);

до 20:00 (вечером).

Часы приема граждан в сервисных центрах ПФУ продлили (иллюстрация: pfu.gov.ua)

Где найти актуальные графики работы сервисных центров

В ПФУ отметили, что продленный график приема граждан будет действовать в течение всего периода повышенного спроса на услуги, предоставляемые органами Пенсионного фонда Украины.

При этом узнать актуальную информацию о режиме работы конкретного сервисного центра можно удаленно - онлайн.

Для этого достаточно:

найти в разделе "Контакты" на официальном сайте ПФУ (www.pfu.gov.ua) пункт "Территориальные органы ПФУ";

Территориальные органы ПФУ (скриншот: pfu.gov.ua)

выбрать нужную область (или город Киев);

найти конкретный отдел обслуживания граждан (сервисный центр) и ознакомиться с его графиком приема.

Так, например, в Киеве сервисные центры ПФУ работают (по состоянию на 22 января 2026 года):

либо с 07:00 до 20:00 с Пн по Чт (и с 07:00 до 18:45 в Пт);

либо с 08:00 до 18:00 с Пн по Чт (и с 08:00 до 16:45 в Пт).

Часы приема граждан в сервисных центрах ПФУ в Киеве (скриншот: pfu.gov.ua)