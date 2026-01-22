Пенсионный фонд предупредил об изменениях в работе: коснется отделений в крупных городах

Время работы отдельных сервисных центров Пенсионного фонда - в разных городах Украины - решили продлить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Украинцам рассказали, что время работы отдельных сервисных центров ПФУ было продлено в связи с ростом количества посетителей, которые обращаются в территориальные органы Пенсионного фонда.
Речь идет об изменении графика работы - продлении часов приема граждан - в 42 сервисных центрах ПФУ.
Отмечается, что они размещены в крупных городах. В частности:
Согласно информации ПФУ, после введенных изменений, услуги людям в некоторых сервисных центрах предоставляются:
В ПФУ отметили, что продленный график приема граждан будет действовать в течение всего периода повышенного спроса на услуги, предоставляемые органами Пенсионного фонда Украины.
При этом узнать актуальную информацию о режиме работы конкретного сервисного центра можно удаленно - онлайн.
Для этого достаточно:
Так, например, в Киеве сервисные центры ПФУ работают (по состоянию на 22 января 2026 года):
