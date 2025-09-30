Пенсійний фонд попередив українців про перерахунок розміру субсидій
Субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років будуть призначатися з урахуванням розміру доходів. У більшості випадків перерахунок проведуть автоматично.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України (ПФУ).
Автоматичний перерахунок субсидій
З 1 жовтня Пенсійний фонд України проведе розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років.
Субсидії враховуватимуть тривалість опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня. Для більшості громадян розрахунок відбудеться автоматично. Також автоматично буде визначено розмір субсидії домогосподарствам, у яких у літній період він становив 0,00 грн.
Які доходи враховуються
Під час розрахунку субсидій на опалювальний сезон беруться до уваги доходи домогосподарств за I та II квартали 2025 року.
Доходи у вигляді пенсії враховуються за серпень 2025 року.
Хто має подати документи
Звернутися до територіальних органів ПФУ мають громадяни, які вперше претендують на субсидію. Також це стосується тих, у кого станом на 1 жовтня відбулися зміни у складі домогосподарства чи у переліку житлово-комунальних послуг.
Окремо документи подають люди, яким відмовили у призначенні субсидії на літній період через борги, якщо заборгованість уже погашена, реструктуризована або оскаржена в суді.
Для призначення субсидії обов’язковими є заява та декларація за встановленими формами. Додатково можуть подаватися інші документи - договір оренди житла, довідка ВПО чи договір про реструктуризацію боргу.
Як подати заяву та терміни призначення
Подати документи можна особисто у сервісному центрі ПФУ, поштою, онлайн через вебпортал електронних послуг, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або портал "Дія". Також це можна зробити через ЦНАП чи уповноважених осіб територіальних громад.
Якщо документи подаються з 1 жовтня до 30 листопада, субсидія нараховується з початку опалювального сезону. У разі звернення пізніше - вона призначається з місяця подання заяви.
Субсидії в бюджеті
Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив зменшити видатки на житлові субсидії та пільги у 2025 році на 2,7 млрд гривень до 39,6 млрд гривень. Ці кошти підуть на виплату пенсій.
У проєкті держбюджету на 2026 на пільги та субсидії передбачена сума у 42,3 млрд гривень. Прогнозується, що кількість отримувачів пільг та субсидій збережеться. Зокрема, пільги будуть отримувати 1,4 млн громадян, субсидії - 1,3 млн осіб.