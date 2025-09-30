ua en ru
Вт, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Пенсійний фонд попередив українців про перерахунок розміру субсидій

Україна, Вівторок 30 вересня 2025 11:01
UA EN RU
Пенсійний фонд попередив українців про перерахунок розміру субсидій Фото: Субсидії перерахують з 1 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років будуть призначатися з урахуванням розміру доходів. У більшості випадків перерахунок проведуть автоматично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України (ПФУ).

Автоматичний перерахунок субсидій

З 1 жовтня Пенсійний фонд України проведе розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років.

Субсидії враховуватимуть тривалість опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня. Для більшості громадян розрахунок відбудеться автоматично. Також автоматично буде визначено розмір субсидії домогосподарствам, у яких у літній період він становив 0,00 грн.

Які доходи враховуються

Під час розрахунку субсидій на опалювальний сезон беруться до уваги доходи домогосподарств за I та II квартали 2025 року.

Доходи у вигляді пенсії враховуються за серпень 2025 року.

Хто має подати документи

Звернутися до територіальних органів ПФУ мають громадяни, які вперше претендують на субсидію. Також це стосується тих, у кого станом на 1 жовтня відбулися зміни у складі домогосподарства чи у переліку житлово-комунальних послуг.

Окремо документи подають люди, яким відмовили у призначенні субсидії на літній період через борги, якщо заборгованість уже погашена, реструктуризована або оскаржена в суді.

Для призначення субсидії обов’язковими є заява та декларація за встановленими формами. Додатково можуть подаватися інші документи - договір оренди житла, довідка ВПО чи договір про реструктуризацію боргу.

Як подати заяву та терміни призначення

Подати документи можна особисто у сервісному центрі ПФУ, поштою, онлайн через вебпортал електронних послуг, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або портал "Дія". Також це можна зробити через ЦНАП чи уповноважених осіб територіальних громад.

Якщо документи подаються з 1 жовтня до 30 листопада, субсидія нараховується з початку опалювального сезону. У разі звернення пізніше - вона призначається з місяця подання заяви.

Субсидії в бюджеті

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив зменшити видатки на житлові субсидії та пільги у 2025 році на 2,7 млрд гривень до 39,6 млрд гривень. Ці кошти підуть на виплату пенсій.

У проєкті держбюджету на 2026 на пільги та субсидії передбачена сума у 42,3 млрд гривень. Прогнозується, що кількість отримувачів пільг та субсидій збережеться. Зокрема, пільги будуть отримувати 1,4 млн громадян, субсидії - 1,3 млн осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Субсидії Пенсійний фонд України
Новини
Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен