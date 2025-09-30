ua en ru
Пенсионный фонд предупредил украинцев о перерасчете размера субсидий

Украина, Вторник 30 сентября 2025 11:01
UA EN RU
Пенсионный фонд предупредил украинцев о перерасчете размера субсидий Фото: Субсидии пересчитают с 1 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Субсидии на отопительный сезон 2025-2026 годов будут назначаться с учетом размера доходов. В большинстве случаев перерасчет проведут автоматически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Автоматический перерасчет субсидий

С 1 октября Пенсионный фонд Украины проведет расчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов.

Субсидии будут учитывать продолжительность отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля. Для большинства граждан расчет произойдет автоматически. Также автоматически будет определен размер субсидии домохозяйствам, у которых в летний период он составлял 0,00 грн.

Какие доходы учитываются

При расчете субсидий на отопительный сезон принимаются во внимание доходы домохозяйств за I и II кварталы 2025 года.

Доходы в виде пенсии учитываются за август 2025 года.

Кто должен подать документы

Обратиться в территориальные органы ПФУ должны граждане, которые впервые претендуют на субсидию. Также это касается тех, у кого по состоянию на 1 октября произошли изменения в составе домохозяйства или в перечне жилищно-коммунальных услуг.

Отдельно документы подают люди, которым отказали в назначении субсидии на летний период из-за долгов, если задолженность уже погашена, реструктуризирована или обжалована в суде.

Для назначения субсидии обязательными являются заявление и декларация по установленным формам. Дополнительно могут подаваться другие документы - договор аренды жилья, справка ВПЛ или договор о реструктуризации долга.

Как подать заявление и сроки назначения

Подать документы можно лично в сервисном центре ПФУ, по почте, онлайн через веб-портал электронных услуг, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Дія". Также это можно сделать через ЦНАП или уполномоченных лиц территориальных общин.

Если документы подаются с 1 октября по 30 ноября, субсидия начисляется с начала отопительного сезона. В случае обращения позже - она назначается с месяца подачи заявления.

Субсидии в бюджете

Напомним, Кабинет министров Украины решил уменьшить расходы на жилищные субсидии и льготы в 2025 году на 2,7 млрд гривен до 39,6 млрд гривен. Эти средства пойдут на выплату пенсий.

В проекте госбюджета на 2026 год на льготы и субсидии предусмотрена сумма в 42,3 млрд гривен. Прогнозируется, что количество получателей льгот и субсидий сохранится. В частности, льготы будут получать 1,4 млн граждан, субсидии - 1,3 млн человек.

