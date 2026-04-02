Пенсійні виплати зросли: скільки отримали українці у березні

Пенсійний фонд у березні спрямував на виплати пенсій 74,6 млрд гривень. Цей обсяг значно більший, ніж був місяцем раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПФУ.
Станом на 31 березня ПФУ повністю профінансував основні напрямки соціальної підтримки:
Крім того, протягом березня органи Фонду надали 1726,5 тисяч послуг громадянам, які звернулися до ПФУ.
Порівняно з лютим, витрати на соціальну сферу помітно зросли:
Пенсійний фонд уже звітує про початок фінансування виплат за квітень.
Зокрема, 1 квітня на оплату лікарняних було спрямовано перші 95,6 млн грн. Фінансування безпосередньо пенсій за квітень планується розпочати вже сьогодні, 2 квітня.
Крім того, з 1 квітня Пенсійний фонд України автоматично перерахує пенсії.
Перерахунок стосується тих, хто після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжує працювати.
Якщо на 1 березня 2026 року є не менше 24 місяців страхового стажу, пенсію перерахують з урахуванням нового стажу та доходу. Якщо стажу менше ніж 24 місяці, перерахунок проводиться не раніше ніж через два роки.
Пенсіонери повинні повідомляти про своє працевлаштування чи звільнення, бо це впливає на доплати та надбавки для непрацюючих пенсіонерів.
Нагадаємо, 1 березня поточного року в багатьох пенсіонерів збільшився розмір виплат унаслідок проведеної індексації.
Підвищення охопило більшість отримувачів, включаючи страхові та спецпенсії, пенсії по інвалідності (в т. ч. для чорнобильців) та пенсії військових. Важливо, що індексація проводиться автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.