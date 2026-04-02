Пенсионные выплаты выросли: сколько получили украинцы в марте

Пенсионный фонд в марте направил на выплаты пенсий 74,6 млрд гривен. Этот объем значительно больше, чем был месяцем ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
По состоянию на 31 марта ПФУ полностью профинансировал основные направления социальной поддержки:
Кроме того, в течение марта органы Фонда предоставили 1726,5 тысячи услуг гражданам, которые обратились в ПФУ.
По сравнению с февралем, расходы на социальную сферу заметно выросли:
Пенсионный фонд уже отчитывается о начале финансирования выплат за апрель.
В частности, 1 апреля на оплату больничных были направлены первые 95,6 млн грн. Финансирование непосредственно пенсий за апрель планируется начать уже сегодня, 2 апреля.
Кроме того, с 1 апреля Пенсионный фонд Украины автоматически пересчитает пенсии.
Перерасчет касается тех, кто после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжает работать.
Если на 1 марта 2026 года есть не менее 24 месяцев страхового стажа, пенсию пересчитают с учетом нового стажа и дохода. Если стажа меньше 24 месяцев, перерасчет производится не ранее чем через два года.
Пенсионеры должны сообщать о своем трудоустройстве или увольнении, потому что это влияет на доплаты и надбавки для неработающих пенсионеров.
Напомним, 1 марта текущего года у многих пенсионеров увеличился размер выплат в результате проведенной индексации.
Повышение охватило большинство получателей, включая страховые и спецпенсии, пенсии по инвалидности (в т. ч. для чернобыльцев) и пенсии военных. Важно, что индексация проводится автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно.