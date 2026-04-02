RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Пенсионные выплаты выросли: сколько получили украинцы в марте

10:48 02.04.2026 Чт
3 мин
Кроме того, с 1 апреля некоторые пенсионеры получат повышение выплат
aimg Мария Кучерявец
Фото: в марте на пенсии направили на более 6 млрд грн больше, чем в феврале (Getty Images)

Пенсионный фонд в марте направил на выплаты пенсий 74,6 млрд гривен. Этот объем значительно больше, чем был месяцем ранее.

Итоги марта: куда пошли деньги

По состоянию на 31 марта ПФУ полностью профинансировал основные направления социальной поддержки:

  • На пенсионные выплаты направлено 74,6 млрд грн. Из них 65,2 млрд грн перечислено через уполномоченные банки, а 9,4 млрд грн - через "Укрпочту".
  • На жилищные субсидии и льготы выделено 4,6 млрд грн.
  • На страховые выплаты ушло 3,8 млрд грн, в том числе 2,6 млрд грн - на оплату больничных.
  • На государственные пособия и другие выплаты направили 11,7 млрд грн.

Кроме того, в течение марта органы Фонда предоставили 1726,5 тысячи услуг гражданам, которые обратились в ПФУ.

Как изменились объемы финансирования

По сравнению с февралем, расходы на социальную сферу заметно выросли:

  • Пенсии: В марте на выплаты направили на 6,1 млрд грн больше, чем в феврале (74,6 млрд грн против 68,5 млрд грн).
  • Страховые выплаты: Расходы выросли на 200 млн грн (3,8 млрд грн в марте против 3,6 млрд грн в феврале).
  • Больничные: Расходы увеличились на 300 млн грн по сравнению с предыдущим месяцем.
  • Услуги: В марте в ПФУ обратилось на 169,4 тыс. человек больше, чем в феврале.
  • Субсидии: Финансирование льгот и субсидий осталось на стабильном уровне - 4,6 млрд грн в обоих месяцах.

Планы ПФУ на апрель

Пенсионный фонд уже отчитывается о начале финансирования выплат за апрель.

В частности, 1 апреля на оплату больничных были направлены первые 95,6 млн грн. Финансирование непосредственно пенсий за апрель планируется начать уже сегодня, 2 апреля.

Кроме того, с 1 апреля Пенсионный фонд Украины автоматически пересчитает пенсии.

Перерасчет касается тех, кто после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжает работать.

Если на 1 марта 2026 года есть не менее 24 месяцев страхового стажа, пенсию пересчитают с учетом нового стажа и дохода. Если стажа меньше 24 месяцев, перерасчет производится не ранее чем через два года.

Пенсионеры должны сообщать о своем трудоустройстве или увольнении, потому что это влияет на доплаты и надбавки для неработающих пенсионеров.

Индексация пенсий

Напомним, 1 марта текущего года у многих пенсионеров увеличился размер выплат в результате проведенной индексации.

Повышение охватило большинство получателей, включая страховые и спецпенсии, пенсии по инвалидности (в т. ч. для чернобыльцев) и пенсии военных. Важно, что индексация проводится автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
