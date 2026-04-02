Пенсійні виплати зросли: скільки отримали українці у березні

10:48 02.04.2026 Чт
2 хв
Крім того, з 1 квітня деякі пенсіонери отримають підвищення виплат
aimg Марія Кучерявець
Пенсійні виплати зросли: скільки отримали українці у березні Фото: у березні на пенсії спрямували на понад 6 млрд грн більше, ніж у лютому (Getty Images)

Пенсійний фонд у березні спрямував на виплати пенсій 74,6 млрд гривень. Цей обсяг значно більший, ніж був місяцем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПФУ.

Читайте також: Пенсія "на паузі": кому з українців можуть призупинити виплати та як це виправити

Підсумки березня: куди пішли гроші

Станом на 31 березня ПФУ повністю профінансував основні напрямки соціальної підтримки:

  • На пенсійні виплати спрямовано 74,6 млрд грн. З них 65,2 млрд грн перераховано через уповноважені банки, а 9,4 млрд грн - через "Укрпошту".
  • На житлові субсидії та пільги виділено 4,6 млрд грн.
  • На страхові виплати пішло 3,8 млрд грн, зокрема 2,6 млрд грн - на оплату лікарняних.
  • На державні допомоги та інші виплати спрямували 11,7 млрд грн.

Крім того, протягом березня органи Фонду надали 1726,5 тисяч послуг громадянам, які звернулися до ПФУ.

Як змінилися обсяги фінансування

Порівняно з лютим, витрати на соціальну сферу помітно зросли:

  • Пенсії: У березні на виплати спрямували на 6,1 млрд грн більше, ніж у лютому (74,6 млрд грн проти 68,5 млрд грн).
  • Страхові виплати: Видатки зросли на 200 млн грн (3,8 млрд грн у березні проти 3,6 млрд грн у лютому).
  • Лікарняні: Витрати збільшилися на 300 млн грн порівняно з попереднім місяцем.
  • Послуги: У березні до ПФУ звернулося на 169,4 тис. осіб більше, ніж у лютому.
  • Субсидії: Фінансування пільг та субсидій залишилося на стабільному рівні - 4,6 млрд грн в обох місяцях.

Плани ПФУ на квітень

Пенсійний фонд уже звітує про початок фінансування виплат за квітень.

Зокрема, 1 квітня на оплату лікарняних було спрямовано перші 95,6 млн грн. Фінансування безпосередньо пенсій за квітень планується розпочати вже сьогодні, 2 квітня.

Крім того, з 1 квітня Пенсійний фонд України автоматично перерахує пенсії.

Перерахунок стосується тих, хто після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжує працювати.

Якщо на 1 березня 2026 року є не менше 24 місяців страхового стажу, пенсію перерахують з урахуванням нового стажу та доходу. Якщо стажу менше ніж 24 місяці, перерахунок проводиться не раніше ніж через два роки.

Пенсіонери повинні повідомляти про своє працевлаштування чи звільнення, бо це впливає на доплати та надбавки для непрацюючих пенсіонерів.

Індексація пенсій

Нагадаємо, 1 березня поточного року в багатьох пенсіонерів збільшився розмір виплат унаслідок проведеної індексації.

Підвищення охопило більшість отримувачів, включаючи страхові та спецпенсії, пенсії по інвалідності (в т. ч. для чорнобильців) та пенсії військових. Важливо, що індексація проводиться автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Більше по темі:
Пенсійний фонд України Виплати Пенсії в Україні
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої