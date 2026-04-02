Пенсионные выплаты выросли: сколько получили украинцы в марте

Пенсионный фонд в марте направил на выплаты пенсий 74,6 млрд гривен. Этот объем значительно больше, чем был месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Итоги марта: куда пошли деньги

По состоянию на 31 марта ПФУ полностью профинансировал основные направления социальной поддержки:

На пенсионные выплаты направлено 74,6 млрд грн. Из них 65,2 млрд грн перечислено через уполномоченные банки, а 9,4 млрд грн - через "Укрпочту".

На жилищные субсидии и льготы выделено 4,6 млрд грн.

На страховые выплаты ушло 3,8 млрд грн, в том числе 2,6 млрд грн - на оплату больничных.

На государственные пособия и другие выплаты направили 11,7 млрд грн.

Кроме того, в течение марта органы Фонда предоставили 1726,5 тысячи услуг гражданам, которые обратились в ПФУ.

Как изменились объемы финансирования

По сравнению с февралем, расходы на социальную сферу заметно выросли:

Пенсии: В марте на выплаты направили на 6,1 млрд грн больше, чем в феврале (74,6 млрд грн против 68,5 млрд грн).

Страховые выплаты: Расходы выросли на 200 млн грн (3,8 млрд грн в марте против 3,6 млрд грн в феврале).

Больничные: Расходы увеличились на 300 млн грн по сравнению с предыдущим месяцем.

Услуги: В марте в ПФУ обратилось на 169,4 тыс. человек больше, чем в феврале.

Субсидии: Финансирование льгот и субсидий осталось на стабильном уровне - 4,6 млрд грн в обоих месяцах.

Планы ПФУ на апрель

Пенсионный фонд уже отчитывается о начале финансирования выплат за апрель.

В частности, 1 апреля на оплату больничных были направлены первые 95,6 млн грн. Финансирование непосредственно пенсий за апрель планируется начать уже сегодня, 2 апреля.

Кроме того, с 1 апреля Пенсионный фонд Украины автоматически пересчитает пенсии.

Перерасчет касается тех, кто после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжает работать.

Если на 1 марта 2026 года есть не менее 24 месяцев страхового стажа, пенсию пересчитают с учетом нового стажа и дохода. Если стажа меньше 24 месяцев, перерасчет производится не ранее чем через два года.

Пенсионеры должны сообщать о своем трудоустройстве или увольнении, потому что это влияет на доплаты и надбавки для неработающих пенсионеров.

