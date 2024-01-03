Пенсії, зарплати та прожитковий мінімум в Україні зросли: нові суми та коли індексація

За його словами, мінімальна зарплата зросла на 6% з 6 700 грн до 7 100 грн. "Ще одне її підвищення заплановане на весну", - сказав він.

Крім того, прожитковий мінімум збільшився в середньому на 12%, до 2 920 грн.

Мінімальна пенсія в Україні підвищилася з 2 093 грн до 2 361 грн, повідомив Шмигаль та додав: "У планах - індексація пенсій з 1 березня".

"Минулого року держава демонструвала зразкове виконання соціальних зобов’язань. Цьогоріч це також буде одним із наших пріоритетів. Пенсії та допомоги виплачуватимуться вчасно", - пообіцяв прем'єр.

Мінімальна зарплата, мінімальна пенсія та прожитковий мінімум

Основні соціальні показники в Україні встановлюються Верховною радою у законі про держбюджет.

З 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати зріс з 6700 до 7100 гривень. З 1 квітня мінімалка зросте до 8000 гривень. Цей розмір вливає на зарплати та різні виплати.

В Україні з 1 січня 2024 року виріс прожитковий мінімум – базовий державний стандарт, на основі якого визначаються соціальні гарантії. До величини прожиткового мінімуму прив'язано близько 150 різних видів виплат.

Прожитковий мінімум підвищено з 2589 гривень до 2920 гривень, тобто на 12,8%, при тому, що інфляція очікується на рівні 9,7%.

Розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб впливає на величину пенсії. По суті, це і є мінімальна пенсія. Цей показник зріс 2093 до 2361 гривні.

Проте законом встановлено, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року, провадиться з 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією пенсій.