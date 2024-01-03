Пенсии, зарплаты и прожиточный минимум в Украине выросли: новые суммы и когда индексация

По его словам, минимальная зарплата выросла на 6% с 6700 грн до 7100 грн. "Еще одно ее повышение запланировано на весну", - сказал он.

Кроме того, прожиточный минимум увеличился в среднем на 12%, до 2920 грн.

Минимальная пенсия в Украине повысилась с 2093 грн до 2361 грн, сообщил Шмыгаль и добавил: "В планах - индексация пенсий с 1 марта".

Минимальная зарплата, минимальная пенсия и прожиточный минимум

Основные социальные показатели в Украине устанавливаются Верховной радой в законе о госбюджете.

С 1 января 2024 размер минимальной заработной платы вырос с 6700 до 7100 гривен. С 1 апреля минималка вырастет до 8000 гривен. Этот размер вливает на зарплаты и разные выплаты.

В Украине с 1 января 2024 года вырос прожиточный минимум - базовый государственный стандарт, на основе которого определяются социальные гарантии. К величине прожиточного минимума привязано около 150 различных видов выплат.

Прожиточный минимум повышен с 2589 гривен до 2920 гривен, то есть на 12,8% при том, что инфляция ожидается на уровне 9,7%.

Размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц оказывает влияние на величину пенсии. По сути это и есть минимальная пенсия. Этот показатель вырос 2093 до 2361 гривны.

Однако законом установлено, что перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии, осуществляемый с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 года, производится с 1 марта 2024 года вместе с ежегодной индексацией пенсий.