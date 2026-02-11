ua en ru
Як повернути пенсію, якщо її призупинили: в Мінсоцполітики назвали умови

Україна, Середа 11 лютого 2026 22:19
UA EN RU
Як повернути пенсію, якщо її призупинили: в Мінсоцполітики назвали умови Фото: пенсіонерам, які пройшли ідентифікацію, почали відновлювати виплати (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Пенсіонерам, які пройшли ідентифікацію, почали повертати виплати у повному обсязі. У бюджеті Пенсійного фонду України на цей рік офіційно заклали кошти на погашення всіх боргів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Поновлення виплат та терміни

За даними Мінсоцполітики, станом на початок року виплати вже поновили для 68 тисяч громадян. Це особи, які підтвердили свою особу та засвідчили, що не отримують фінансову допомогу від країни-агресора.

"У затвердженому бюджеті Пенсійного фонду передбачені кошти на виплату призупинених пенсій у повному обсязі", - зазначив заступник міністра фінансів Денис Улютін, наголошуючи, що державний бюджет повністю покриває ці потреби.

Для тих, хто ще не встиг пройти необхідні процедури, термін подання декларацій було подовжено до 1 квітня 2026 року. Водночас громадянам, які не змогли зробити це вчасно з об'єктивних причин, виплати повернули автоматично.

Способи ідентифікації

У Мінсоцполітики наголошують на важливості проходження перевірки для стабільного отримання грошей. Громадяни можуть обрати найбільш зручний спосіб: від онлайн-співбесіди до використання порталу "Дія" або візиту до банку чи сервісного центру ПФУ.

"Пенсійний фонд України пропонує кілька способів пройти ідентифікацію - через портал ПФУ та "Дію", онлайн-співбесіду, банк, посольство за кордоном або сервісний центр", - підкреслили у відомстві, додавши, що після завершення процедур виплати поновлюються автоматично.

Пенсії за новою процедурою

Нагадаємо, що непроходження ідентифікації до кінця 2025 року стало підставою для призупинення виплат для пенсіонерів, які перебувають за кордоном або на ТОТ.

Також ми писали про те, що у ПФУ дали детальну інструкцію, як пройти ідентифікацію дистанційно через вебпортал електронних послуг, щоб не втратити нарахування. Крім того, нещодавно стало відомо, що пенсіонери-переселенці можуть отримати виплати одразу за два місяці, якщо пройдуть процедуру протягом лютого.

