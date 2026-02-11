Як повернути пенсію, якщо її призупинили: в Мінсоцполітики назвали умови

Пенсіонерам, які пройшли ідентифікацію, почали повертати виплати у повному обсязі. У бюджеті Пенсійного фонду України на цей рік офіційно заклали кошти на погашення всіх боргів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України .

Поновлення виплат та терміни

За даними Мінсоцполітики, станом на початок року виплати вже поновили для 68 тисяч громадян. Це особи, які підтвердили свою особу та засвідчили, що не отримують фінансову допомогу від країни-агресора.

"У затвердженому бюджеті Пенсійного фонду передбачені кошти на виплату призупинених пенсій у повному обсязі", - зазначив заступник міністра фінансів Денис Улютін, наголошуючи, що державний бюджет повністю покриває ці потреби.

Для тих, хто ще не встиг пройти необхідні процедури, термін подання декларацій було подовжено до 1 квітня 2026 року. Водночас громадянам, які не змогли зробити це вчасно з об'єктивних причин, виплати повернули автоматично.

Способи ідентифікації

У Мінсоцполітики наголошують на важливості проходження перевірки для стабільного отримання грошей. Громадяни можуть обрати найбільш зручний спосіб: від онлайн-співбесіди до використання порталу "Дія" або візиту до банку чи сервісного центру ПФУ.

"Пенсійний фонд України пропонує кілька способів пройти ідентифікацію - через портал ПФУ та "Дію", онлайн-співбесіду, банк, посольство за кордоном або сервісний центр", - підкреслили у відомстві, додавши, що після завершення процедур виплати поновлюються автоматично.