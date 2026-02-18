Пенсії в Україні зростуть з 1 березня, але не для всіх: кому точно не варто чекати індексації

Головне:

з 1 березня пенсії більшості українців проіндексують на 12,1%. Кому не підвищать: виплати не зміняться для прокурорів, суддів у відставці, отримувачів максимальної пенсії (25 950 грн) та тих, чиї пенсії вже раніше підтягнули до мінімального гарантованого рівня.

Фото: кого не торкнеться березнева індексація пенсій (інфографіка РБК-Україна)

Відповідаючи на питання щодо того, чи є пенсіонери, яких березнева індексація не стосується, Улютін назвав три категорії.

Тож, з 1 березня пенсія залишиться без змін для:

пенсіонерів, чиї виплати вже підвищували до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших; ті, хто отримує максимальний ромір пенсій - 25 950 грн; прокурори, а також судді у відставці.

Що треба знати про індексацію:

коли - з 1 березня для більшості пенсіонерів,

на скільки - індексації буде здійснена на 12,1%. Це на 4% більше за індекс інфляції в попередньому році.

Як змінились пенсії з 2026 року

Як ми писали раніше, з 1 січня в Україні вже підвищували розмір пенсій.

Підвищення через ріст мінімалки (8 647 грн)

Пенсіонери від 65 років (зі стажем 30/35 років): мінімальна виплата зросла до 3 458,80 грн .

(зі стажем 30/35 років): мінімальна виплата зросла до . Особливі заслуги: збільшено виплати Героям України та кавалерам державних орденів.

Підвищення через прожитковий мінімум (2 595 грн)

Мінімальна пенсія: зросла до 2 595 грн .

зросла до . Максимальна пенсія: тепер становить 25 950 грн .

тепер становить . Понаднормовий стаж: доплата за кожен "зайвий" рік зросла (1% від нового мінімуму).

Важливо знати: