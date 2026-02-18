Пенсії в Україні зростуть з 1 березня, але не для всіх: кому точно не варто чекати індексації

Традиційна індексація пенсій в Україні запланована на 1 березня. Більшість пенсіонерів отримають підвищення, але є й ті, хто залишиться без доплат.
Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр соцполітики Денис Улютін.
Головне:
Фото: кого не торкнеться березнева індексація пенсій (інфографіка РБК-Україна)
Відповідаючи на питання щодо того, чи є пенсіонери, яких березнева індексація не стосується, Улютін назвав три категорії.
Тож, з 1 березня пенсія залишиться без змін для:
Що треба знати про індексацію:
Як ми писали раніше, з 1 січня в Україні вже підвищували розмір пенсій.
Підвищення через ріст мінімалки (8 647 грн)
Підвищення через прожитковий мінімум (2 595 грн)