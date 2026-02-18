Пенсии в Украине вырастут с 1 марта, но не для всех: кому точно не стоит ждать индексации

Традиционная индексация пенсий в Украине запланирована на 1 марта. Большинство пенсионеров получат повышение, но есть и те, кто останется без доплат.
Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал министр соцполитики Денис Улютин.
Главное:
Фото: кого не коснется мартовская индексация пенсий (инфографика РБК-Украина)
Отвечая на вопрос относительно того, есть ли пенсионеры, которых мартовская индексация не касается, Улютин назвал три категории.
Так, с 1 марта пенсия останется без изменений для:
Что надо знать об индексации:
Как мы писали ранее, с 1 января в Украине уже повышали размер пенсий.
Повышение из-за роста минималки (8 647 грн)
Повышение из-за прожиточного минимума (2 595 грн)