Пенсії та соцдопомоги можуть призупинити: хто повинен пройти ідентифікацію до кінця року

Термін проходження фізичної ідентифікації залежить від категорії громадян:

до 31 грудня 2025 року - пенсіонери та страхувальники, які проживають на тимчасово окупованих територіях, особи, які після 24 лютого 2022 року виїхали з окупованих регіонів і не стали на облік як внутрішньо переміщені, а також громадяни за кордоном, які продовжують отримувати пенсійні виплати;

до 1 листопада 2025 року - одержувачі державних соціальних допомог, які на початок повномасштабного вторгнення перебували на обліку на тимчасово окупованих або бойових територіях і не зверталися після 24 лютого 2022 року для продовження виплат.

Процедура стосується, зокрема, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та тих, хто не має права на пенсію.

У ПФУ підкреслюють, що у разі непроходження процедури до визначеного терміну нарахування пенсій та соцдопомог буде призупинено. Виплати можна поновити лише після підтвердження особи.