Пенсии и соцпомощи могут приостановить: кто должен пройти идентификацию до конца года

Получатели пенсий и других социальных выплат в Украине должны пройти физическую идентификацию. Процедура актуализирует данные получателей, гарантирует адресность выплат и обеспечивает надлежащее получение средств теми, кому они предназначены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области.
Срок прохождения физической идентификации зависит от категории граждан:
Процедура касается, в частности, лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и тех, кто не имеет права на пенсию.
В ПФУ подчеркивают, что в случае непрохождения процедуры до определенного срока начисление пенсий и соцпомощи будет приостановлено. Выплаты можно возобновить только после подтверждения личности.
Ранее РБК-Украина писало, что идентификацию можно пройти лично в ПФУ, онлайн через "Дію", видеоконференцию или за рубежом через дипломатические учреждения. Непрохождение процедуры приведет к приостановке выплат.
Также мы рассказывали, что в Украине запустили электронный сервис "Моя идентификация", который позволяет пенсионерам проверить прохождение идентификации и избежать остановки пенсионных выплат. Сервис доступен в личном кабинете на портале ПФУ и показывает дату и источник последней идентификации.