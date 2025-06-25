В Україні створили новий сервіс для пенсіонерів: чому він важливий
В Україні запустили новий електронний сервіс “Моя ідентифікація”. Завдяки йому пенсіонери зможуть уникати зупинки пенсійних виплат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
У особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України для користувачів зі статусом "пенсіонер" з’явився новий сервіс - "Моя ідентифікація".
У цьому розділі зазначається:
- дата останньої ідентифікації;
- джерело, з допомогою якого вона була проведена (наприклад, установа банку).
Зазначається, що сервіс дозволяє легко переконатися, що ідентифікація особи проведена, що є підставою для продовження виплат.
Як скористатись сервісом
Для того, щоб скористатись сервісом, потрібно зробити кілька кроків:
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Крок 1. Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України www.portal.pfu.gov.ua.
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Крок 2. Авторизуйтесь одним зі способів: за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису, або ID.GOV.UA. Увійдіть в особистий кабінет.
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Крок 3. У меню ліворуч оберіть рубрику “Моя ідентифікація“.
Важливо зауважити, що якщо ви пенсіонер, але у вашому особистому кабінеті сервіс не відображається, оновіть сторінку, натиснувши клавішу F5.
"Якщо пенсіонер не потребує ідентифікації або жодного разу її не проходив, поля “Дата” та “Джерело” сервісу “Моя ідентифікація” будуть пусті", - додали в Пенсійному фонді.
Зауважимо, що в Україні почав діяти новий механізм виплати пенсій для переселенців, українців за кордоном та на тимчасово окупованих територіях. Щоб не втратити пенсії, українці тепер повинні проходити обов'язкову ідентифікацію.
Пройти даний процес можна і за допомогою відеозв'язку. РБК-Україна писало, як отримати рішення про проходження відеоідентифікації для пенсіонерів.
Нагадаємо, що цієї весни Кабінет міністрів змінив Порядок виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України.
Ми також повідомляли, що розмір майбутньої пенсії в Україні можна порахувати самостійно. Для цього Пенсійний фонд створив спеціальний онлайн-калькулятор.
До того ж раніше Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або для збільшення її розміру.
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