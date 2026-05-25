Пенсії рахуватимуть по-новому: ПФУ підняв важливий показник на понад 1300 гривень

Пенсійний фонд України затвердив нові показники середньої заробітної плати, які використовують для розрахунку пенсій. Від початку року цей показник зріс більш ніж на тисячу гривень.
РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
У Пенсійному фонді повідомили, що:
Саме ці цифри використовують під час обчислення пенсій українців.
Таким чином, лише за перші три місяці року показник зріс на 1342 гривні.
Йдеться не про середню зарплату "на руки", а про спеціальний показник, який Пенсійний фонд використовує у формулі розрахунку пенсії. Від нього залежить, якою буде пенсія людини після виходу на заслужений відпочинок.
У ПФУ пояснюють, що розмір пенсії визначається індивідуально для кожного українця.
Для розрахунку пенсії використовують спеціальну формулу:
Пенсія = середня зарплата × коефіцієнт зарплати × коефіцієнт стажу.
Наприклад, якщо людина тривалий час отримувала офіційну зарплату вище середньої по країні, її пенсія буде більшою.
У Пенсійному фонді нагадали, що для обчислення пенсії враховується весь страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року. Дані беруть із системи персоніфікованого обліку.
Водночас за бажанням людини можуть врахувати і зарплату за будь-які 60 місяців роботи до 30 червня 2000 року - але лише за наявності підтверджувальних документів.
Середню зарплату для розрахунку пенсій переглядають щомісяця. У ПФУ пояснюють, що цей механізм передбачений законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Зростання показника означає, що для нових пенсіонерів база для розрахунку пенсій також поступово збільшується.
Раніше РБК-Україна писало, що у 2026 році частина українців не зможе вийти на пенсію у 60 років через нові вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію у цьому віці потрібно буде мати щонайменше 33 роки стажу, а за його нестачі пенсію призначатимуть у 63 або 65 років.