Пенсии будут считать по-новому: ПФУ поднял важный показатель более чем на 1300 гривен

Пенсионный фонд Украины утвердил новые показатели средней заработной платы, которые используют для расчета пенсий. С начала года этот показатель вырос более чем на тысячу гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Главное:
В Пенсионном фонде сообщили, что:
Именно эти цифры используют при исчислении пенсий украинцев.
Таким образом, только за первые три месяца года показатель вырос на 1342 гривны.
Речь идет не о средней зарплате "на руки", а о специальном показателе, который Пенсионный фонд использует в формуле расчета пенсии. От него зависит, какой будет пенсия человека после выхода на заслуженный отдых.
В ПФУ объясняют, что размер пенсии определяется индивидуально для каждого украинца и зависит от:
Для расчета пенсии используют специальную формулу:
Пенсия = средняя зарплата × коэффициент зарплаты × коэффициент стажа.
Простыми словами:
Например, если человек длительное время получал официальную зарплату выше средней по стране, его пенсия будет больше.
В Пенсионном фонде напомнили, что для исчисления пенсии учитывается весь страховой стаж начиная с 1 июля 2000 года. Данные берут из системы персонифицированного учета.
В то же время по желанию человека могут учесть и зарплату за любые 60 месяцев работы до 30 июня 2000 года - но только при наличии подтверждающих документов.
Среднюю зарплату для расчета пенсий пересматривают ежемесячно. В ПФУ объясняют, что этот механизм предусмотрен законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Рост показателя означает, что для новых пенсионеров база для расчета пенсий также постепенно увеличивается.
Ранее РБК-Украина писало, что в 2026 году часть украинцев не сможет выйти на пенсию в 60 лет из-за новых требований к страховому стажу. Для выхода на пенсию в этом возрасте нужно будет иметь минимум 33 года стажа, а при его недостатке пенсию будут назначать в 63 или 65 лет.