Пенсія "заднім числом": хто може отримати доплату одразу за кілька місяців

Йдеться не про нову державну програму чи разову допомогу. Такі виплати передбачені законодавством, якщо право на більшу пенсію виникло раніше, ніж Пенсійний фонд завершив перерахунок або отримав необхідні документи.

Коли пенсію донараховують

Найпоширеніший випадок стосується працюючих пенсіонерів. Якщо після призначення пенсії людина продовжує офіційно працювати та набуває необхідний страховий стаж, Пенсійний фонд проводить перерахунок.

Хоча новий розмір пенсії встановлюється з 1 квітня, фактичне підвищення часто відбувається лише через кілька місяців. Причина проста: роботодавці подають звітність не миттєво, тому Пенсійний фонд не може відразу врахувати новий стаж.

Після завершення перерахунку пенсіонеру виплачують не лише новий розмір пенсії, а й різницю за попередні місяці. Саме тому люди можуть отримати одразу кілька додаткових виплат одним платежем.

Ще три випадки, коли можна отримати гроші "заднім числом"

Перерахунок можливий не лише для працюючих пенсіонерів. Доплату можуть нарахувати і тоді, коли після призначення пенсії людина:

надала документи про страховий стаж, який раніше не був врахований;

підтвердила заробіток, що впливає на розрахунок пенсії;

отримала право на доплату або надбавку, але її не було призначено своєчасно.

У кожному випадку Пенсійний фонд визначає дату, з якої людина мала право на підвищення, після чого виплачує різницю.

Чи потрібно писати заяву

Якщо йдеться про щорічний перерахунок працюючим пенсіонерам, звертатися до Пенсійного фонду не потрібно - процедура проводиться автоматично.

Водночас у разі виявлення неврахованого стажу чи заробітку без заяви не обійтися. Після перевірки документів Пенсійний фонд може переглянути розмір пенсії та виплатити кошти, які людина недоотримала.