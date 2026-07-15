ua en ru
Ср, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Деякі українці можуть отримати одразу 10 пенсій: хто має право

06:30 15.07.2026 Ср
2 хв
Є 4 умови для отримання допомоги
aimg Олена Чупровська
Деякі українці можуть отримати одразу 10 пенсій: хто має право Фото: деяким пенсіонерам можуть виплатити допомогу у 10-кратному розмірі пенсії (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Деякі українці під час оформлення пенсії можуть отримати не щомісячну виплату, а одразу суму в розмірі десяти пенсій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто має право на одноразову виплату

Одноразову грошову допомогу можуть отримати не всі українці, а лише окрема категорія працівників.

Йдеться про фахівців державних або комунальних закладів освіти, охорони здоров'я та соціального захисту. Їхня робота пов'язана з підвищеним психоемоційним і соціальним навантаженням.

Право на виплату мають особи, чиї посади включені до спеціального переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 909 від 4 листопада 1993 року. Документ визначає перелік професій у сферах освіти, медицини та соцзахисту, стаж на яких зараховується до вислуги років.

Чотири умови для отримання допомоги

У Пенсійному фонді пояснили, що виплата (яка дорівнює десяти місячним пенсіям) призначається лише за одночасного виконання чотирьох умов. Якщо не виконано хоча б одну з них, у допомозі відмовлять.

Що потрібно:

  1. на день досягнення пенсійного віку людина має офіційно працювати в державній або комунальній установі;
  2. посада повинна відповідати переліку з постанови КМУ № 909;
  3. потрібен спеціальний стаж на цих посадах - не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків;
  4. людина раніше не отримувала жодної пенсійної виплати, зокрема за інвалідністю чи вислугою років.

Юридична підстава і розмір виплати

Якщо майбутній пенсіонер відповідає всім умовам, територіальні органи Пенсійного фонду призначають допомогу автоматично - разом з оформленням першої пенсії за віком.

Підставою для цього є пункт 7-1 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Суму розраховують індивідуально: розмір призначеної пенсії множать на десять.

Нагадаємо, відкласти оформлення пенсії й продовжити офіційно працювати може бути також вигідно - розмір майбутньої пенсії за такої відстрочки зростає на 0,5-0,75% за кожен повний місяць.

Наприклад, при відстрочці на 48 місяців розрахункова пенсія може збільшитися на 24%.

Нагадаємо, громадяни, які не мають права на пенсію, можуть претендувати на державну соціальну допомогу.

Її розмір залежить від категорії отримувача та статусу малозабезпеченої особи, а людям від 65 років таку допомогу призначають довічно.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пенсії Пенсійна реформа
Новини
У Сенаті хочуть ухвалити санкції проти Росії без змін, які пропонував Трамп
У Сенаті хочуть ухвалити санкції проти Росії без змін, які пропонував Трамп
Аналітика
"Ніхто не має права диктувати нам, кого вважати своїми героями": інтерв’ю з Борисом Тарасюком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна "Ніхто не має права диктувати нам, кого вважати своїми героями": інтерв’ю з Борисом Тарасюком