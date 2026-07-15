Деякі українці можуть отримати одразу 10 пенсій: хто має право

Деякі українці під час оформлення пенсії можуть отримати не щомісячну виплату, а одразу суму в розмірі десяти пенсій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

Хто має право на одноразову виплату

Одноразову грошову допомогу можуть отримати не всі українці, а лише окрема категорія працівників.

Йдеться про фахівців державних або комунальних закладів освіти, охорони здоров'я та соціального захисту. Їхня робота пов'язана з підвищеним психоемоційним і соціальним навантаженням.

Право на виплату мають особи, чиї посади включені до спеціального переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 909 від 4 листопада 1993 року. Документ визначає перелік професій у сферах освіти, медицини та соцзахисту, стаж на яких зараховується до вислуги років.

Чотири умови для отримання допомоги

У Пенсійному фонді пояснили, що виплата (яка дорівнює десяти місячним пенсіям) призначається лише за одночасного виконання чотирьох умов. Якщо не виконано хоча б одну з них, у допомозі відмовлять.

Що потрібно:

на день досягнення пенсійного віку людина має офіційно працювати в державній або комунальній установі; посада повинна відповідати переліку з постанови КМУ № 909; потрібен спеціальний стаж на цих посадах - не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків; людина раніше не отримувала жодної пенсійної виплати, зокрема за інвалідністю чи вислугою років.

Юридична підстава і розмір виплати

Якщо майбутній пенсіонер відповідає всім умовам, територіальні органи Пенсійного фонду призначають допомогу автоматично - разом з оформленням першої пенсії за віком.

Підставою для цього є пункт 7-1 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Суму розраховують індивідуально: розмір призначеної пенсії множать на десять.