Пенсия "задним числом": кто может получить доплату сразу за несколько месяцев

Не все украинцы знают, что в отдельных случаях Пенсионный фонд выплачивает не только увеличенную пенсию, но и компенсирует деньги, которые человек должен был получить раньше. То есть после пересчета пенсионер может сразу получить доплату за два, три или даже больше месяцев.
РБК-Украина объясняет, когда пенсию могут доначислить "задним числом".
Речь идет не о новой государственной программе или разовой помощи. Такие выплаты предусмотрены законодательством, если право на большую пенсию возникло раньше Пенсионного фонда завершил перерасчет или получил необходимые документы.
Наиболее распространенный случай касается работающих пенсионеров. Если после назначения пенсии человек продолжает официально работать и приобретает необходимый страховой стаж, Пенсионный фонд производит перерасчет.
Хотя новый размер пенсии устанавливается с 1 апреля, фактическое повышение часто происходит только спустя несколько месяцев. Причина проста: работодатели представляют отчетность не мгновенно, поэтому Пенсионный фонд не может сразу учесть новый стаж.
После завершения перерасчета пенсионеру выплачивают не только новый размер пенсии, но и разницу за предыдущие месяцы. Именно поэтому люди могут получить несколько дополнительных выплат одним платежом.
Перерасчет возможен не только для работающих пенсионеров. Доплату могут начислить и тогда, когда после назначения пенсии человек:
В каждом случае Пенсионный фонд определяет дату, с которой человек имел право на повышение, после чего выплачивает разницу.
Если речь идет о ежегодном перерасчете работающим пенсионерам, обращаться в Пенсионный фонд не нужно - процедура проводится автоматически.
В то же время, в случае выявления неучтенного стажа или заработка без заявления не обойтись. После проверки документов Пенсионный фонд может пересмотреть размер пенсии и выплатить средства, которые человек недополучил.
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