Пенсія працюючих пенсіонерів зростає швидше: які виплати в жовтні 2025 року

За даними ПФУ, у жовтні 2025 року середній розмір пенсій становив 6 436,79 гривні, у пенсіонерів, які працюють, - 766,61 гривні.



Від початку року середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 12,2% (на 766,61 гривні). За цей період пенсії всіх пенсіонерів збільшилися на 11,2% (на 647,74 гривні).

Розподіл пенсіонерів

Розподіл пенсіонерів на 1 жовтня 2025 року за видами призначених виплат був таким:

за віком - 73,05%

за інвалідністю - 14,54%

у разі втрати годувальника - 6,76%

за вислугу років - 5,09%

соціальні пенсії - 0,52%

довічне утримання суддів - 0,04%.

