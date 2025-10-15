Пенсия работающих пенсионеров растет быстрее: какие выплаты в октябре 2025 года

По данным ПФУ, в октябре 2025 года средний размер пенсий составил 6 436,79 гривны, у работающих пенсионеров - 766,61 гривны.



С начала года средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 12,2% (на 766,61 гривны). За этот период пенсии всех пенсионеров увеличились на 11,2% (на 647,74 гривны).

Распределение пенсионеров

Распределение пенсионеров на 1 октября 2025 года по видам назначенных выплат было следующим:

по возрасту - 73,05%

по инвалидности - 14,54%

в случае потери кормильца - 6,76%

за выслугу лет - 5,09%

социальные пенсии - 0,52%

пожизненное содержание судей - 0,04%.

www.pfu.gov.ua