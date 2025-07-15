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Українців до 25 років серед працюючих вдвічі менше, ніж після 60

Україна, Вівторок 15 липня 2025 11:59
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Українців до 25 років серед працюючих вдвічі менше, ніж після 60 Фото: серед молодих вдвічі менше працюючих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У структурі зайнятості в Україні основною віковою групою лишаються працівники від 25 до 60 років - близько 80,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на масштабне Дослідження ринку праці 2024-2025.

Частка молоді віком до 25 років на підприємствах складає 6,4%, що вдвічі менше за частку осіб віком старше 60 років (13,1%).

Найбільша частка молоді в структурі зайнятості відзначається в секторі тимчасового розміщування й організації харчування - 25,8%. Найбільша частка працівників старшого віку відзначається у секторі водопостачання - 26,2%.
Українців до 25 років серед працюючих вдвічі менше, ніж після 60

Масштабне опитування роботодавців було здійснено Державним центром зайнятості в усіх підконтрольних Україні районах серед 54 677 підприємств. Опитування проводилося з 17 грудня 2024 року по 31 січня 2025 року. Основними респондентами для великих та середніх підприємств стали керівники або спеціалісти відділів кадрів.

Працюючі пенсіонери

Серед 10,3 млн пенсіонерів України продовжують працювати 2,9 млн осіб. Середній розмір виплат у них вищий на 520 гривень. За даними ПФУ, у квітні 2025 року середній розмір пенсій становив 6 341 гривню, у пенсіонерів, які працюють, - 6 863 гривень.

Найбільш поширеними професіями для людей пенсійного віку є: водій автотранспортних засобів, сторож, прибиральник службових приміщень, охоронник, підсобний робітник, двірник, продавець продовольчих товарів, вчитель закладу загальної середньої освіти, молодший медперсонал, машиніст (кочегар) котельні.

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