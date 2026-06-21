Пенсия на карту вместо почты: как украинцам изменить способ получения выплат

Украинские пенсионеры могут изменить способ получения пенсии, не посещая сервисный центр Пенсионного фонда. Подать заявление о переходе с почтовой доставки на банковский счет, сменить банк или реквизиты для выплат можно онлайн.

В ПФУ напомнили, что в случае изменения способа получения пенсии или банковских реквизитов необходимо уведомить об этом Пенсионный фонд, чтобы избежать задержек с выплатами.

Подать заявление можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как изменить способ выплаты пенсии онлайн

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Перед началом оформления необходимо подготовить скан-копии следующих документов:

паспорта;

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационного кода);

реквизитов банковского счета.

После входа в личный кабинет необходимо:

Открыть раздел "О пенсионном обеспечении". Выбрать вкладку "Внесение изменений в пенсионное дело". Нажать "Заявление об изменении способа выплаты пенсии". Заполнить необходимые поля заявления. Указать номер счета в формате IBAN. Загрузить скан-копии документов. Подписать заявление электронной цифровой подписью и отправить его в Пенсионный фонд.

В фонде обратили внимание, что размер каждого загруженного файла не должен превышать 1 МБ.

После отправки заявление автоматически поступает в Пенсионный фонд Украины. Отслеживать результаты его обработки можно в личном кабинете в разделе "Мои обращения".

Каким должен быть счет для получения пенсии

В Пенсионном фонде напомнили, что для зачисления пенсионных выплат счет должен соответствовать нескольким требованиям.

В частности, он должен быть открыт в одном из уполномоченных банков и предназначен именно для зачисления пенсионных и социальных выплат. Также счет должен быть активным на момент подачи заявления.

В ПФУ отмечают, что онлайн-сервис позволяет пенсионерам изменить способ получения средств без личного обращения в учреждение и значительно упрощает процедуру переоформления выплат.