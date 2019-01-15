Пенсионный фонд назвал размер средней пенсии в Украине

Фото: пенсионное удостоверение (facebook.com/pfu.gov.ua)

Инфляция в 2018 году была выше, чем повышение пенсий

По состоянию на 1 января 2019 года средняя пенсия в Украине составила 2645,6 грн, что на 6,7% или на 165,6 грн выше, чем год назад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Пенсионного фонда в Facebook.

По данным Пенсионного фонда, на 1 января 2019 года общая численность пенсионеров составляла 11,470 млн человек.

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Напомним, за 2017 год средний размер пенсии в Украине вырос на 35,7% или на 652,15 грн до 2480 грн.

По итогам 2017 года Пенсионный фонд Украины обеспечил выплаты для 11,7 млн пенсионеров на общую сумму 286,6 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной службы статистики, в 2018 году инфляция в Украине составила 9,8%.

Напомним, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), в 2018 году возрос на 9% (на 124 грн) - с 1373 грн до 1497 грн.

Согласно закону о госбюджете, в 2019 году пенсия вырастет также на 9%. Законом устанавливается следующий прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 года - 1497 грн, с 1 июля - 1564 грн, с 1 декабря - 1638 грн.