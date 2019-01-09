Інфляція у 2018 році впала нижче 10%

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У 2018 році ціни зросли на 9,8%

Споживчі ціни в Україні в грудні 2018 року порівняно з листопадом зросли на 0,8%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 9,8%.

www.ukrstat.gov.ua

Продукти в Україні за 2018 рік подорожчали на 8,1%. Овочі подорожчали на 27,8%, хліб на 21,5%, м'ясо - на 9,4%, молоко на 9,2%. Фрукти подешевшали 17,0%, яйця на 9,5%, цукор на 9,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 17,9%, одяг і взуття - на 2,0%, житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива - на 10,6%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 6,8%, охорона здоров’я - на 8,9%, транспорт - на 12,9%, зв’язок - на 15,1%, відпочинок і культура - на 4,4%, освіта - на 13,4%, ресторани та готелі - на 13,0%.

Нагадаємо, що у 2017 році інфляція в Україні становила 13,7%. Міжнародний валютний фонд прогнозує уповільнення інфляції в Україні до 7% наприкінці 2019 року і до 5±1% на початку 2020 року.

Відзначимо, що Національний банк України (НБУ) 25 жовтня 2018 року зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних. У той же час Національний банк підвищив оцінку інфляції на 2018 рік до 10,1% (попередній прогноз - 8,9%).