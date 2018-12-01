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На Донбасі за добу жоден український військовий не постраждав

Новини » Надзвичайні події    01.12.2018 - 07:39
На Донбасі за добу жоден український військовий не постраждав
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

За даними розвідки, минулої доби знищено чотирьох бойовиків

У районі проведення Операції об’єднаних сил проросійські бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях військ ЗСУ, жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Двічі фіксувалися випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій у районах населених пунктів Вільний, Луганське, Красногорівка та Гнутове. Тут російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Оборонні укріплення ОС поблизу Луганського противник обстріляв з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Гнутового та хутора Вільного окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП.

За даними розвідки, минулої доби чотирьох бойовиків збройних формувань Російської Федерації було знищено.

Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв.

На Донбасі за добу жоден український військовий не постраждав

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що якщо Російська Федерація не проявить наземну агресію, не буде ні мобілізації, ні обмеження прав і свобод.

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Теми: Новини ООС
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