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Пенсійний фонд назвав розмір середньої пенсії в Україні

Новини » Фінанси    15.01.2019 - 16:21
Пенсійний фонд назвав розмір середньої пенсії в Україні
Фото: пенсійне посвідчення (facebook.com/pfu.gov.ua)

Інфляція у 2018 році була вищою, ніж підвищення пенсій

Станом на 1 січня 2019 року середня пенсія в Україні становила 2645,6 грн, що на 6,7% або на 165,6 грн вище, ніж рік тому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Пенсійного фонду у Facebook.

За даними Пенсійного фонду, на 1 січня 2019 року загальна чисельність пенсіонерів становила 11,470 млн осіб.

Нагадаємо, за 2017 рік середній розмір пенсії в Україні ріс на 35,7% або на 652,15  до 2480 грн.

За підсумками 2017 року Пенсійний фонд України забезпечив виплати для 11,7 млн пенсіонерів на загальну суму 286,6 млрд грн.

Пенсійний фонд назвав розмір середньої пенсії в Україні

www.pfu.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби статистики, у 2018 році к інфляція в Україні становила 9,8%.

Нагадаємо, прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність (мінімальна пенсія), у 2018 році зріс на 9% (на 124 грн) - з 1373 грн до 1497 грн.

Згідно з законом про держбюджет, у 2019 році пенсія зросте також на 9%. Законом встановлюється наступний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року - 1497 грн, з 1 липня - 1564 грн, з 1 грудня - 1638 грн.

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