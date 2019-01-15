Пенсійний фонд назвав розмір середньої пенсії в Україні

Фото: пенсійне посвідчення (facebook.com/pfu.gov.ua)

Інфляція у 2018 році була вищою, ніж підвищення пенсій

Станом на 1 січня 2019 року середня пенсія в Україні становила 2645,6 грн, що на 6,7% або на 165,6 грн вище, ніж рік тому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Пенсійного фонду у Facebook.

За даними Пенсійного фонду, на 1 січня 2019 року загальна чисельність пенсіонерів становила 11,470 млн осіб.

Нагадаємо, за 2017 рік середній розмір пенсії в Україні ріс на 35,7% або на 652,15 до 2480 грн.

За підсумками 2017 року Пенсійний фонд України забезпечив виплати для 11,7 млн пенсіонерів на загальну суму 286,6 млрд грн.

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Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби статистики, у 2018 році к інфляція в Україні становила 9,8%.

Нагадаємо, прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність (мінімальна пенсія), у 2018 році зріс на 9% (на 124 грн) - з 1373 грн до 1497 грн.

Згідно з законом про держбюджет, у 2019 році пенсія зросте також на 9%. Законом встановлюється наступний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року - 1497 грн, з 1 липня - 1564 грн, з 1 грудня - 1638 грн.