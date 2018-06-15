ПФУ заявив про виплату понад 67% пенсій за червень

ПФУ вже спрямував на виплату пенсій понад 20 млрд гривень

У Пенсійному фонді України станом на 15 червня 2018 року виплачено складає 67,4% пенсій від місячної потреби в коштах. Про це передає "Урядовий портал".

"Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсійних виплат за червень 2018 року. Станом на 15 червня на виплату пенсій спрямовано 20 млрд 212,7 млн гривень", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що виплата пенсій через поштові відділення та установи банків здійснюється за встановленим графіком.

Нагадаємо, Верховний суд України дійшов висновку, що у разі порушення законодавства про пенсійне забезпечення органом, що призначає і виплачує пенсію, адміністративний позов з вимогами, пов’язаними з виплатами сум пенсії за минулий час, у тому числі сум її складових, може бути подано без обмеження шестимісячним строком.

Додамо, у травні 2018 року Конституційний суд України визнав конституційним позбавлення ветеранів праці низки пільг.