У Пенсійному фонді пояснили затримки із виплатами

З початку липня на виплату пенсій ПФУ спрямував 24,9 млрд гривень

Затримка соціальних виплат Пенсійним фондом України (ПФУ) пов’язана із касовим розривом надходжень єдиного соціального внеску. Про це повідомили у прес-службі ПФУ у вівторок, 24 липня.

Це означає, що тимчасово немає грошей, які необхідні для фінансування наступних витрат по бюджету.

"Зміщення графіку фінансування виплат зумовлено касовими розривами надходження єдиного соціального внеску… Виплата пенсій у поточному місяці буде забезпечена фінансовим ресурсом в повному обсязі", - зазначили у Фонді.

Також у відомстві додали, що з початку місяця на виплату пенсій спрямовано 24,9 мільярда гривень, зокрема 1,7 млрд гривень - протягом 24 липня.

Нагадаємо, як повідомляли у ПФУ 15 червня 2018 року, Фонд виплатив 67,4% пенсій від місячної потреби в коштах.

Зазначимо, що Верховний суд України дійшов висновку, що у разі порушення законодавства про пенсійне забезпечення органом, що призначає і виплачує пенсію, адміністративний позов з вимогами, пов’язаними з виплатами сум пенсії за минулий час, у тому числі сум її складових, може бути подано без обмеження шестимісячним строком.