Всех пенсионеров переведут на банковские карты: кто сможет получить пенсию почтой

Согласно постановлению, Пенсионный фонд Украины к 1 сентября 2021 года должен провести конкурс для выбора организаций, которые будут осуществлять выплату и доставку пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей. До определения победителей доставку пенсии продолжит "Укрпощта".

До 1 сентября 2021 года все получатели, которые еще не выбрали себе уполномоченный банк, должны будут это сделать.

Для доставки пенсий уполномоченный банк на договорных началах сможет привлекать операторов почтовой связи. Оплата услуг по доставке домой будет проводиться получателями самостоятельно.

В то же время доставка пенсий и пособий получателям на дом из числа лиц с инвалидностью I группы, лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе, лиц, достигших 80-летнего возраста, получателей государственной социальной помощи, которые не имеют права на пенсию и пособие на уход, будет оплачиваться органами Пенсионного фонда Украины