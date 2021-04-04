Усіх пенсіонерів переведуть на банківські картки: хто зможе отримати пенсію поштою

Згідно з постановою, Пенсійний фонд України до 1 вересня 2021 року повинен провести конкурс для вибору організацій, які здійснюватимуть виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів. До визначення переможців доставку пенсій продовжить "Укрпошта".

До 1 вересня 2021 року усі одержувачі, які ще не обрали собі уповноважений банк, повинні будуть це зробити.

Для доставки пенсій уповноважений банк на договірних засадах зможе залучати операторів поштового зв'язку. Оплата послуг по доставці додому буде проводитися одержувачами самостійно.

Водночас доставка пенсій і допомоги одержувачам додому з числа осіб з інвалідністю I групи, осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду, осіб, які досягли 80-річного віку, одержувачів державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію та допомоги на догляд, буде оплачуватися органами Пенсійного фонду України.