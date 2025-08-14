Пенсіонерів залучатимуть до суспільно корисних робіт: які умови та оплата

Кого залучатимуть

Проєктом, який розробило Мінекономіки, пропонується включити до переліку учасників суспільно корисних робіт незайнятих працездатних осіб, які не мають статусу безробітного. До цієї категорії потраплять і пенсіонери до 70 років, якщо вони готові працювати.

Такі працівники зможуть виконувати завдання лише у восьми областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській.

Що зміниться в оплаті

Для робіт у прифронтових регіонах планують встановити підвищений ліміт виплат - до двох мінімальних зарплат. Це має компенсувати ризики та підвищити мотивацію.

Фінансування здійснюватиметься з бюджету Фонду соцстрахування на випадок безробіття. Додаткові витрати оцінюють у 44 млн гривень.

Чому це потрібно

Уряд пояснює, що прифронтові регіони відчувають критичну потребу в робочих руках. Наявних зареєстрованих безробітних недостатньо для виконання обсягів робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, підтримкою ЗСУ та забезпеченням життєдіяльності населення.