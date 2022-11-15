"Армія відновлення": першу тисячу безробітних залучили до суспільно корисних робіт
Міністерство економіки заявило, що станом на 15 листопада в Україні до суспільно корисних робіт було залучено 1036 осіб, які мають статус безробітного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
"Станом на 15 листопада в Україні до суспільно корисних робіт було залучено 1036 осіб, які мають статус безробітного. Про це свідчать оперативні дані Державної служби зайнятості", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі до суспільно корисних робіт залучають безробітних в п’ятьох областях Україні:
- найбільша кількість таких громадян зафіксована в Сумський області - там таким чином роботою забезпечили 499 безробітних;
- Київська область - 209;
- Чернігівська область - 176;
- Донецька область - 107;
- Полтавська область - 45.
Ще у двох регіонах - Рівненській та Волинській областях - розглядається можливість залучення безробітних до суспільно корисних робіт найближчим часом.
"Ми розглядаємо цей процес як механізм переходу людини зі статусу безробітного в статус зайнятої особи. Виконуючи суспільно корисні роботи, безробітний не тільки буде отримувати зарплату, більшу ніж виплати по безробіттю, але й приносити користь суспільству, що дуже цінно, особливо в ці турбулентні часи. Збільшиться купівельна спроможність таких громадян, а відтак і зростатиме потреба у виробництві товарів та наданні послуг, що приведе до створення нових робочих місць", - пояснила сенс нової ініціативи заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.
У Міністерстві економіки впевнені, що ця ініціатива допоможе українцям, особливо в маленьких містечках, одночасно і заробляти кошти, і відновлювати свої громади.
Зазначається, що види суспільно корисних робіт, в залежності від регіону, можуть різнитися. Найчастіше людей залучають до:
- укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок,
- заготівлю дров для населення,
- розвантаження гуманітарної допомоги,
- облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття,
- ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери,
- упорядкування, відновлення та благоустрою міст,
- ліквідації стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів,
- проведення ремонтно-відновлювальних робіт (насамперед робіт, що виконуються на об'єктах забезпечення життєдіяльності громад).
Повідомляється, що усі безробітні, які долучаються до програми, будуть отримувати заробітну плату (не менше мінімальної, а саме 6700 грн) та матимуть статус зайнятої особи.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що ситуація на ринку праці у світі "значно погіршиться" в останньому кварталі 2022 року через економічні потрясіння, викликані війною Росії проти України, та вплив більш жорсткої грошово-кредитної політики на споживання.
Також раніше ми писали, що окрім жахливих гуманітарних проблем, війна в Україні зробила різкий негативний вплив на економіку країни та ринок праці. За оцінками Міжнародної організації праці, зайнятість у 2022 році буде на 15,5% (2,4 млн робочих місць) нижче за рівень 2021 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.