Пенсионеров будут привлекать к общественно полезным работам: какие условия и оплата

В Украине планируют привлекать к общественно полезным работам новые категории граждан, в частности людей пенсионного возраста до 70 лет. Изменения будут касаться только прифронтовых регионов и предусматривают повышенную оплату труда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабинета министров, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ.
Проектом, который разработало Минэкономики, предлагается включить в перечень участников общественно полезных работ незанятых трудоспособных лиц, не имеющих статуса безработного. В эту категорию попадут и пенсионеры до 70 лет, если они готовы работать.
Такие работники смогут выполнять задания только в восьми областях: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской.
Для работ в прифронтовых регионах планируют установить повышенный лимит выплат - до двух минимальных зарплат. Это должно компенсировать риски и повысить мотивацию.
Финансирование будет осуществляться из бюджета Фонда соцстрахования на случай безработицы. Дополнительные расходы оцениваются в 44 млн гривен.
Правительство объясняет, что прифронтовые регионы испытывают критическую потребность в рабочих руках. Имеющихся зарегистрированных безработных недостаточно для выполнения объемов работ, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, поддержкой ВСУ и обеспечением жизнедеятельности населения.
Напомним, с 2022 года в Украине реализуется государственная программа, созданная для привлечения безработных граждан к общественно полезным работам во время военного положения, - Армия восстановления.
Ее ключевые черты:
По данным Государственного центра занятости, среди работающих доля лиц старше 60 лет составляет 13,1%.