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Для пенсіонерів-ВПО скасують додаткові вимоги при виплаті пенсій з жовтня

08:11 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Для пенсіонерів-ВПО скасують додаткові вимоги при виплаті пенсій з жовтня Фото: українським пенсіонерам-ВПО не доведеться проходити ідентифікацію (колаж РБК-Україна)
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З 22 жовтня 2026 року для пенсіонерів зі статусом ВПО скасують додаткові вимоги та процедури під час призначення, виплати чи перерахунку пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон №4924-IX "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

Зміни стосуються статті 16 закону про забезпечення прав ВПО. Вона встановлює: умови призначення, виплати, перерахунку пенсії чи переведення на інший вид пенсії для ВПО не можуть передбачати додаткових або відмінних від загального порядку вимог і процедур, які обмежують право людини на пенсійне забезпечення.

Закон ухвалили ще 1 липня 2026 року, опублікували 22 липня, а набуде чинності він через три місяці після публікації - 22 жовтня 2026 року.

Пенсійний фонд пояснював, що у 2026 році окремі пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них, мали повідомити Фонд про неотримання пенсії від органів пенсійного забезпечення Росії. Зробити це можна було через особистий кабінет на порталі ПФУ, під час відеоідентифікації, у сервісному центрі або поштою.

Станом на 1 січня 2026 року 337 тисяч пенсіонерів не пройшли фізичну ідентифікацію та/або не повідомили про відсутність виплат від РФ - через це їх не включили до виплатних документів за січень. Частині пенсіонерів виплати згодом поновили після виконання необхідних вимог.

Після набрання чинності законом статус ВПО не може бути підставою для встановлення додаткових вимог чи процедур при призначенні, виплаті або перерахунку пенсії.

Водночас для пенсіонерів, які проживають на окупованих територіях, вимога щодо підтвердження неотримання пенсії від РФ зберігається. Новий закон прибирає з цієї норми лише згадку про громадян, які під час окупації виїхали на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, з 22 жовтня 2026 року статус ВПО можуть зняти "автоматично" - тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття з обліку, у деяких випадках навіть без особистої заяви людини.

Крім того, ВПО можуть частково компенсувати витрати на оренду житла через податкову знижку - утім, скористатись цим правом можна лише за виконання певних умов.

Також з 22 жовтня для переселенців зміниться основний документ, що підтверджує статус - паперову довідку замінить витяг з державного реєстру, хоча до цієї дати чинні довідки залишатимуться дійсними.

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