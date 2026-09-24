Для пенсионеров-ВПО отменят дополнительные требования при выплате пенсий с октября

С 22 октября 2026 года для пенсионеров со статусом ВПО отменят дополнительные требования и процедуры при назначении, выплате или перерасчете пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон №4924-IX "Об обеспечении прав и свобод внутри перемещенных лиц".

Изменения касаются статьи 16 закона об обеспечении прав ВПО. Она устанавливает: условия назначения, выплаты, перерасчета пенсии или перевода на другой вид пенсии для ВПО не могут предусматривать дополнительных или отличных от общего порядка требований и процедур, ограничивающих право человека на пенсионное обеспечение.

Закон был принят еще 1 июля 2026 года, опубликован 22 июля, а вступит в силу через три месяца после публикации - 22 октября 2026 года.

Пенсионный фонд объяснял, что в 2026 году отдельные пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях или выехавшие из них, должны были сообщить Фонду о неполучении пенсии от органов пенсионного обеспечения России. Сделать это можно через личный кабинет на портале ПФУ, во время видеоидентификации, в сервисном центре или по почте.

По состоянию на 1 января 2026 года 337 тысяч пенсионеров не прошли физическую идентификацию и/или не сообщили об отсутствии выплат от РФ – поэтому их не включили в выплатные документы за январь. Части пенсионеров выплаты впоследствии возобновили после выполнения необходимых требований.

После вступления в силу закона статус ВПО не может быть основанием для установления дополнительных требований или процедур при назначении, выплате или перерасчете пенсии.

В то же время для пенсионеров, проживающих на оккупированных территориях, требование подтверждения неполучения пенсии от РФ сохраняется. Новый закон убирает из этой нормы только упоминание граждан, которые во время оккупации выехали на подконтрольную Украине территорию.