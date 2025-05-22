Пенсіонери з ТОТ і за кордоном ризикують втратити виплати без ідентифікації - що робити

У відомстві акцентують, що зміни спрямовані на забезпечення безперебійних виплат в умовах воєнного стану.

Основні нововведення

Пенсії можна отримувати не лише в Ощадбанку. Тепер отримувачі можуть обрати будь-який уповноважений банк незалежно від дати переміщення з ТОТ чи наявності довідки ВПО. Також доступна виплата через "Укрпошту" або з доставкою додому.

Змінити банк стало простіше. Зробити це можна особисто в ПФУ, онлайн через вебпортал або через обраний банк.

Нові умови для тих, хто перебуває на ТОТ або за кордоном:

щорічно проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня;

здійснювати витрати з пенсійної картки щонайменше раз на пів року;

пенсіонери з ТОТ мають повідомити ПФУ, що пенсія не отримується від РФ - у заяві або довільній формі.

Більше інформації можна отримати на офіційному порталі Мінсоцполітики та за телефонами гарячої лінії ПФУ: