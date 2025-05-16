Уряд України змінив розрахунок радянського стажу для пенсій

Кабінет міністрів затвердив низку документів щодо визначення стажу роботи на території республік СРСР до 1992 року для призначення пенсій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

За його даними, затверджено:

Порядок підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат особам, які проживають в Україні, за періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього СРСР для зарахування їх до страхового стажу;

Порядок підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі до страхового стажу (стажу роботи) для визначення права на призначення пенсії за віком.

Доручено Пенсійному фонду України забезпечити перегляд рішень, прийнятих з 2024 року стосовно осіб, які працювали до 1 січня 1992.

Нове законодавство

Нагадаємо, у 2024 році був ухвалений закон, яким визначаються основні умови врахування при обчисленні пенсій періодів роботи за кордоном, в т.ч. у зв’язку із виходом України з Угоди між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення.

Однією із міжнародних угод, яка діяла у цій сфері, донедавна була Угода між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення від 1992 року.

Відповідно до статті 6 угоди громадянам України при призначенні пенсії враховувалися періоди роботи на території держав - учасниць угоди (а саме, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, російської федерації),

Однак з 1 січня 2023 року із угоди вийшла Російська Федерація, а після цього - Україна.

Згідно з новим законом: