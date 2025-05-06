Пенсія під загрозою: як не втратити виплати через просту помилку

Виплату пенсій в Україні можуть призупинити за двох умов. Зокрема, це стосується переселенців, а також тих, хто виїхав за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ПФУ в Запорізькій області .

Разом з тим, у ПФУ додають, що пенсія виплачується громадянам з ТОТ або тим, хто виїхав із ТОТ, якщо вони не отримують пенсію від РФ . Цей факт пенсіонер підтверджує у довільній заяві до Пенсійного фонду.

Якщо фізичну ідентифікацію пройдено протягом року після припинення , виплату поновлюють з дати припинення .

Додати інші документи згідно з п. 6 постанови КМУ від 11.02.2025 № 299.

Додати документ про факт, що особа є живою , оформлений через українську дипломатичну установу;

Онлайн - через вебпортал Пенсійного фонду України за допомогою електронного підпису “Дія.Підпис”.

Протягом 6 місяців не було руху коштів на банківському рахунку, на який надходить пенсія.

Пенсійну виплату можуть призупинити, якщо:

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні налічується 10,3 млн пенсіонерів, з них майже 3 млн продовжують працювати. За даними ПФУ, працюючі пенсіонери отримують вищі виплати, в середньому різниця становить 520 гривень.

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