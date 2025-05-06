Пенсія під загрозою: як не втратити виплати через просту помилку
Виплату пенсій в Україні можуть призупинити за двох умов. Зокрема, це стосується переселенців, а також тих, хто виїхав за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ПФУ в Запорізькій області.
Чому можуть призупинити пенсію
Пенсійну виплату можуть призупинити, якщо:
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Пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію вчасно;
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Протягом 6 місяців не було руху коштів на банківському рахунку, на який надходить пенсія.
Як поновити пенсію
Щоб поновити виплату, необхідно:
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Подати заяву до Пенсійного фонду України із зазначенням банківського рахунку;
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Пройти фізичну ідентифікацію.
Заяву можна подати:
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Особисто;
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Онлайн - через вебпортал Пенсійного фонду України за допомогою електронного підпису “Дія.Підпис”.
Фізична ідентифікація проводиться у форматі відеоконференції.
Що робити, якщо пенсіонер за кордоном
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Надіслати письмову заяву поштою за місцем реєстрації;
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Додати документ про факт, що особа є живою, оформлений через українську дипломатичну установу;
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Додати інші документи згідно з п. 6 постанови КМУ від 11.02.2025 № 299.
Якщо фізичну ідентифікацію пройдено протягом року після припинення, виплату поновлюють з дати припинення.
Важливо знати
Разом з тим, у ПФУ додають, що пенсія виплачується громадянам з ТОТ або тим, хто виїхав із ТОТ, якщо вони не отримують пенсію від РФ. Цей факт пенсіонер підтверджує у довільній заяві до Пенсійного фонду.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні налічується 10,3 млн пенсіонерів, з них майже 3 млн продовжують працювати. За даними ПФУ, працюючі пенсіонери отримують вищі виплати, в середньому різниця становить 520 гривень.
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