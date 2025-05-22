Пенсионеры с ВОТ и за рубежом рискуют потерять выплаты без идентификации - что делать

В ведомстве акцентируют, что изменения направлены на обеспечение бесперебойных выплат в условиях военного положения.

Основные нововведения

Пенсии можно получать не только в Ощадбанке. Теперь получатели могут выбрать любой уполномоченный банк независимо от даты перемещения с ВОТ или наличия справки ВПЛ. Также доступна выплата через "Укрпочту" или с доставкой на дом.

Сменить банк стало проще. Сделать это можно лично в ПФУ, онлайн через веб-портал или через выбранный банк.

Новые условия для тех, кто находится на ВОТ или за границей:

ежегодно проходить физическую идентификацию до 31 декабря;

осуществлять расходы с пенсионной карты минимум раз в полгода;

пенсионеры с ВОТ должны сообщить ПФУ, что пенсия не получается от РФ - в заявлении или произвольной форме.

Больше информации можно получить на официальном портале Минсоцполитики и по телефонам горячей линии ПФУ: