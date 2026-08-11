Пенсіонери можуть залишитися без виплат через прописаних дітей: юрист назвав головні ризики

Головне: Якщо не власниця: без права власності зняти дітей з реєстрації можна лише через суд.

без права власності зняти дітей з реєстрації можна лише через суд. Виписка власником: якщо квартира належить пенсіонерці, вона може зняти дорослих дітей з реєстрації без їхньої згоди через ЦНАП чи "Дію".

якщо квартира належить пенсіонерці, вона може зняти дорослих дітей з реєстрації без їхньої згоди через ЦНАП чи "Дію". Розмір допомоги: компенсаційна виплата на догляд становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, - 1038 гривень.

компенсаційна виплата на догляд становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, - 1038 гривень. Умова відмови: навіть за наявності виписки дітей Пенсійний фонд відмовить у надбавці, якщо у пенсіонерки є працездатні діти чи онуки, зобов'язані її утримувати.

Чому виписка дітей сама по собі не дає права на надбавку

Право на щомісячну компенсаційну виплату мають одинокі особи, яким виповнилося 80 років і які, за висновком лікарсько-консультативної комісії, потребують постійного стороннього догляду та отримують пенсію. Про це йдеться у пункті 6 статті 7 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" №1727-IV.

"Розмір виплати - 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Станом на серпень 2026 року цей показник становить 2595 гривень, тож допомога дорівнює 1038 гривням", - сказав Руслан Ружицький.

Юрист пояснив, що самого лише проживання окремо недостатньо. Якщо у пенсіонера є працездатні діти чи онуки, які за законом зобов'язані його утримувати, Пенсійний фонд відмовить у виплаті - навіть якщо вони давно живуть окремо або виїхали за кордон.

Виписка дітей лише підтверджує факт самотнього проживання, але сама по собі права на допомогу не дає.

Які документи потрібні для отримання надбавки

Щоб оформити виплату, пенсіонерка має подати:

заяву за формою, встановленою Мінсоцполітики;

декларацію про доходи та майновий стан для призначення соціальної допомоги, де вказується склад сім'ї - зокрема інформація про відсутність родичів, зобов'язаних її утримувати;

висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що заявниця потребує постійного стороннього догляду.

Як виписати дорослих дітей, якщо квартира належить пенсіонерці

"Якщо житло перебуває у приватній власності пенсіонерки, вона має право зняти повнолітніх дітей з реєстрації навіть без їхньої згоди. Таке право передбачає пункт 2 частини першої статті 18 Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" №1871-IX", - сказав адвокат.

Фото: адвокат Руслан Ружицький про виписку дітей для виплат самотнім пенсіонерам (інфографіка РБК-Україна)

Порядок процедури визначає Порядок декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 року №265, зокрема пункт 61.

Для цього потрібно:

звернутися до ЦНАПу, органу реєстрації або подати заяву через портал "Дія";

надати паспорт або ID-картку;

подати документ, що підтверджує право власності на квартиру;

заповнити заяву про зняття особи із зареєстрованого місця проживання (форма наведена у додатку 6 до постанови №265);

сплатити адміністративний збір.

Адвокат зауважив, що адміністративний порядок діє не завжди. Відповідно до статті 18 Закону №1871-IX, він не поширюється на випадки, коли зареєстрована особа є співвласником житла.

Крім того, під час воєнного стану військовозобов'язаних чоловіків, як правило, не знімають із реєстрації за заявою власника - у таких випадках питання доведеться вирішувати через суд.

Що робити, якщо пенсіонерка не є власницею квартири

Якщо житло не належить пенсіонерці, самостійно виписати з нього інших зареєстрованих осіб вона не може. У такому разі потрібно звертатися до суду з позовом про визнання особи такою, що втратила право користування житлом.

"Однією з підстав для цього є стаття 405 Цивільного кодексу України: член сім'ї власника втрачає право користування житлом, якщо без поважних причин не проживає у ньому понад рік", - зазначає юрист.

Після того як рішення суду набере законної сили, орган реєстрації самостійно зніме особу з місця проживання відповідно до статті 18 Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" №1871-IX.