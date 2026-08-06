ПФУ пояснив, чи впливає робота пенсіонера-ВПО на виплату допомоги

Пенсійний фонд роз'яснив, чи продовжується автоматично виплата допомоги на проживання для одиноких пенсіонерів-ВПО, які працюють та отримують пенсію за віком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

За яких умов допомогу продовжують без заяви

Виплата допомоги на проживання ВПО регулюється Порядком, затвердженим постановою Кабміну від 20 березня 2022 року №332. Відповідно до пункту 13-1 цього Порядку, отримувачам пенсії, розмір якої не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, виплату продовжують на наступний шестимісячний період автоматично - без необхідності повторного звернення.

У 2026 році граничний розмір такої пенсії становить 10 380 гривень.

Чому робота не впливає на рішення

У Пенсійному фонді наголосили: факт працевлаштування пенсіонера та дохід, отриманий у вигляді заробітної плати, не впливають на автоматичне продовження виплати допомоги на проживання.

Оскільки в цьому конкретному випадку пенсія жінки становить 8400 гривень і не перевищує встановленого ліміту в 10 380 гривень, допомогу на проживання ВПО їй продовжать автоматично на наступні шість місяців - попри те, що вона офіційно працює.