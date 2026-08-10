Перерахунок пенсій у серпні: хто може отримати більше грошей

Пенсіонери, яким не врахували частину страхового стажу чи заробітку під час призначення виплат, мають право подати заяву на перегляд суми пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

Головне: Отримувачам пенсії за вислугу років не враховують стаж, набутий після її призначення.

Працюючим пенсіонерам пенсію не переглядають через зміну прожиткового мінімуму.

Потрібні додаткові документи - про стаж, заробіток чи право на надбавку.

Перерахунок пенсії можливий за особистою заявою пенсіонера.

Хто має право на індивідуальний перерахунок пенсії

Індивідуальний перерахунок відбувається не автоматично, а лише за особистою заявою пенсіонера. Разом із заявою потрібно подати документи, які є підставою для перегляду суми виплат.

На такий перерахунок можуть претендувати:

пенсіонери, які хочуть перейти з одного виду пенсії на інший;

особи, у яких з'явилися додаткові документи, що не були враховані раніше.

Які документи знадобляться для перерахунку

У Пенсійному фонді уточнили перелік додаткових документів, які беруть до уваги під час перерахунку. Йдеться про:

підтвердження страхового стажу, який не врахували при попередньому призначенні пенсії;

довідку про заробітну плату за інші 60 місяців роботи до 1 липня 2000 року;

документи, що підтверджують право на надбавку, підвищення, додаткову пенсію чи пенсію за особливі заслуги.

Заяву разом із документами подають до територіального органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку.

Кому пенсію не перерахують

Окремі категорії пенсіонерів мають особливі умови перерахунку. Якщо людина офіційно працює, їй не переглядають пенсію у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму чи мінімальної зарплати.

Такий перерахунок відбудеться лише після звільнення - з урахуванням показників, чинних саме на дату припинення роботи.

Окрема норма стосується й тих, хто отримує пенсію за вислугу років до досягнення пенсійного віку. Їм не перераховують виплати з урахуванням стажу, набутого вже після призначення пенсії.

Що ще відомо про виплати пенсіонерам

Раніше стало відомо, що окремі категорії пенсіонерів у серпні продовжують отримувати щомісячну доплату до пенсії, яка у 2026 році зросла до 648,75 гривні.