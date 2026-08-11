Пенсионеры могут остаться без выплат из-за прописанных детей: юрист назвал главные риски

Одинокие пенсионеры, в чьих квартирах до сих пор прописаны взрослые дети, давно уехавшие за границу или в другой город, рискуют потерять надбавку для одиноких.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Руслан Ружицкий.
Главное:
Право на ежемесячную компенсационную выплату имеют одинокие лица, которым исполнилось 80 лет и которые, по заключению врачебно-консультативной комиссии, нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию. Об этом говорится в пункте 6 статьи 7 Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью" №1727-IV.
Фото: адвокат Руслан Ружицкий о выписке детей для выплат одиноким пенсионерам (инфографика РБК-Украина)
"Размер выплаты - 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. По состоянию на август 2026 года этот показатель составляет 2595 гривен, поэтому помощь равна 1038 гривнам", - сказал Руслан Ружицкий.
Юрист объяснил, что одного проживания отдельно недостаточно. Если у пенсионера есть трудоспособные дети или внуки, которые по закону обязаны его содержать, Пенсионный фонд откажет в выплате даже если они давно живут отдельно или уехали за границу.
Выписка детей лишь подтверждает факт одинокого проживания, но сама по себе права на пособие не дает.
Чтобы оформить выплату, пенсионерка должна подать:
"Если жилье находится в частной собственности пенсионерки, она имеет право снять совершеннолетних детей с регистрации даже без их согласия. Такое право предусматривает пункт 2 части первой статьи 18 Закона Украины "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине" №1871-IX", - сказал адвокат.
Порядок процедуры определяет Порядок декларирования и регистрации места жительства (пребывания), утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 7 февраля 2022 г. №265, в частности пункт 61.
Для этого нужно:
Адвокат заметил, что административный порядок действует не всегда. Согласно статье 18 Закона №1871-IX он не распространяется на случаи, когда зарегистрированное лицо является совладельцем жилья.
Кроме того, во время военного положения военнообязанных мужчин, как правило, не снимают с регистрации по заявлению владельца – в таких случаях вопрос придется решать через суд.
Если жилье не принадлежит пенсионерке, самостоятельно выписать из него других зарегистрированных лиц оно не может. В таком случае нужно обращаться в суд с иском о признании лица утратившим право пользования жильем.
"Одно из оснований для этого - статья 405 Гражданского кодекса Украины: член семьи собственника теряет право пользования жильем, если без уважительных причин не проживает в нем более года", - отмечает юрист.
После того как решение суда вступит в законную силу, орган регистрации самостоятельно снимет лицо с места жительства в соответствии со статьей 18 Закона Украины "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине" №1871-IX.
Напомним, РБК-Украина сообщало, кто из пенсионеров может получить больше денег в августе. Некоторые категории могут обратиться в ПФУ за перерасчетом.
Также мы писали, продолжается ли в аматоматическом режиме выплата пособия на проживание для одиноких пенсионеров, которые являются ВПЛ, но работающие и получающие пенсию по возрасту.