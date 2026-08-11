Пенсионеры могут остаться без выплат из-за прописанных детей: юрист назвал главные риски

Главное: Если не владелица: без права собственности снять детей с регистрации можно только через суд.

без права собственности снять детей с регистрации можно только через суд. Выписка владельцем: если квартира принадлежит пенсионерке, она может снять взрослых детей с регистрации без их согласия через ЦНАП или "Действие".

если квартира принадлежит пенсионерке, она может снять взрослых детей с регистрации без их согласия через ЦНАП или "Действие". Размер пособия: компенсационная выплата по уходу составляет 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, - 1038 гривен.

компенсационная выплата по уходу составляет 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, - 1038 гривен. Условие отказа: даже при наличии выписки детей Пенсионный фонд откажет в надбавке, если у пенсионерки есть трудоспособные дети или внуки, обязанные ее содержать.

Почему выписка детей сама по себе не дает права на прибавку

Право на ежемесячную компенсационную выплату имеют одинокие лица, которым исполнилось 80 лет и которые, по заключению врачебно-консультативной комиссии, нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию. Об этом говорится в пункте 6 статьи 7 Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью" №1727-IV.

Фото: адвокат Руслан Ружицкий о выписке детей для выплат одиноким пенсионерам (инфографика РБК-Украина)

"Размер выплаты - 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. По состоянию на август 2026 года этот показатель составляет 2595 гривен, поэтому помощь равна 1038 гривнам", - сказал Руслан Ружицкий.

Юрист объяснил, что одного проживания отдельно недостаточно. Если у пенсионера есть трудоспособные дети или внуки, которые по закону обязаны его содержать, Пенсионный фонд откажет в выплате даже если они давно живут отдельно или уехали за границу.

Выписка детей лишь подтверждает факт одинокого проживания, но сама по себе права на пособие не дает.

Какие документы нужны для получения надбавки

Чтобы оформить выплату, пенсионерка должна подать:

заявление по форме, установленной Минсоцполитики;

декларацию о доходах и имущественном положении для назначения социальной помощи, где указывается состав семьи - в частности, информация об отсутствии родственников, обязанных ее содержать;

заключение врачебно-консультативной комиссии о том, что заявительница нуждается в постоянном постороннем уходе.

Как выписать взрослых детей, если квартира принадлежит пенсионерке

"Если жилье находится в частной собственности пенсионерки, она имеет право снять совершеннолетних детей с регистрации даже без их согласия. Такое право предусматривает пункт 2 части первой статьи 18 Закона Украины "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине" №1871-IX", - сказал адвокат.

Порядок процедуры определяет Порядок декларирования и регистрации места жительства (пребывания), утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 7 февраля 2022 г. №265, в частности пункт 61.

Для этого нужно:

обратиться в ЦНАП, орган регистрации или подать заявление через портал "Действие";

предоставить паспорт или ID-карту;

предоставить документ, подтверждающий право собственности на квартиру;

заполнить заявление о снятии лица с зарегистрированного места жительства (форма приведена в приложении 6 к постановлению №265);

уплатить административный сбор.

Адвокат заметил, что административный порядок действует не всегда. Согласно статье 18 Закона №1871-IX он не распространяется на случаи, когда зарегистрированное лицо является совладельцем жилья.

Кроме того, во время военного положения военнообязанных мужчин, как правило, не снимают с регистрации по заявлению владельца – в таких случаях вопрос придется решать через суд.

Что делать, если пенсионерка не является владелицей квартиры

Если жилье не принадлежит пенсионерке, самостоятельно выписать из него других зарегистрированных лиц оно не может. В таком случае нужно обращаться в суд с иском о признании лица утратившим право пользования жильем.

"Одно из оснований для этого - статья 405 Гражданского кодекса Украины: член семьи собственника теряет право пользования жильем, если без уважительных причин не проживает в нем более года", - отмечает юрист.

После того как решение суда вступит в законную силу, орган регистрации самостоятельно снимет лицо с места жительства в соответствии со статьей 18 Закона Украины "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине" №1871-IX.