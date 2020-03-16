Пенсионерам выплатят тысячу гривен из-за коронавируса

Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

Доплатят тем, кто получает меньше 5 тыс. гривен в месяц, то есть почти всем

В рамках борьбы с коронавирусом украинские пенсионеры получат дополнительную выплату на 1 тыс. грн. Об этом он сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

По его словам, еще касается тех, кто получает меньше 5 тыс. грн.

"Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тыс. гривен должны получить доплату в размере 1 тыс. гривен", - сказал он.

Звернення Володимира Зеленського щодо заходів, які допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Володимир Зеленський розповів про низку невідкладних заходів, що допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Крім того, Президент обіцяє максимально часто інформувати співгромадян про актуальну ситуацію щодо протидії недузі. Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 16 березня 2020 р.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине получают пенсии: до 1500 грн - 0,7% пенсионеров, от 1501 грн до 2000 грн - 34,8%, от 2001 грн до 3000 грн - 34,2%, от 3001 грн до 4000 грн - 12,4%, от 4001 грн до 5000 грн - 6,3%, от 5001 грн до 10000 грн - 9,3%, свыше 10000 грн - 2,3%.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Министерство инфраструктуры Украины должно запретить работу метрополитенов.

"Министерству инфраструктуры - с 12 часов дня 18 марта 2020 запретить железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское перевозки, запретить работу метрополитенов", - сообщил он.