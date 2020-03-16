Пенсіонерам виплатять тисячу гривень через коронавірус

Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Доплатять тим, хто отримує менше 5 тис. гривень на місяць, тобто майже всім

В рамках боротьби з коронавірусом українські пенсіонери отримають додаткову виплату на 1 тис. грн. Про це він сказав президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

За його словами, ще стосується тих, хто отримує менше 5 тис. грн.

"Громадяни, які отримують пенсію менше 5 тис. гривень мають отримати доплату в розмірі 1 тис. гривень", - сказав він.

Звернення Володимира Зеленського щодо заходів, які допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Володимир Зеленський розповів про низку невідкладних заходів, що допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Крім того, Президент обіцяє максимально часто інформувати співгромадян про актуальну ситуацію щодо протидії недузі. Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 16 березня 2020 р.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року в Україні отримують пенсії: до 1500 грн - 0,7% пенсіонерів, від 1501 грн до 2000 грн - 34,8%, від 2001 грн до 3000 грн - 34,2%, від 3001 грн до 4000 грн - 12,4%, від 4001 до 5000 грн - 6,3%, від 5001 грн до 10000 грн - 9,3%, понад 10000 грн - 2,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що Міністерство інфраструктури України має заборонити роботу метрополітенів.

"Міністерству інфраструктури - з 12 годин дня 18 березня 2020 заборонити залізничне, авіа - і міжміське автобусне і міжобласне пасажирське перевезення, заборонити роботу метрополітенів", - повідомив він.