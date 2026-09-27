Пенсіонерам з окупованих територій треба повідомити ПФУ про виплати від РФ: як це зробити

Вимога стосується тих, хто живе на окупованих територіях або виїхав звідти на підконтрольну Україні землю. Неважливо, скільки часу людина пробула під окупацією - навіть кілька днів.

Умова одна: треба підтвердити, що виплат від російських пенсійних органів немає.

Як подати повідомлення

Зробити це можна кількома способами. Найзручніший - онлайн через особистий кабінет на порталі ПФУ (portal.pfu.gov.ua). Для входу потрібен кваліфікований електронний підпис або Дія.Підпис.

Там подається заява про призначення або продовження пенсії, в якій і зазначають інформацію про відсутність виплат від Росії.

Другий варіант - відеозв'язок з працівником Головного управління ПФУ. Під час відеоідентифікації людину запитують про отримання або неотримання виплат від РФ, і відповідь фіксують у рішенні.

Тим, хто зараз за кордоном, можна надіслати повідомлення поштою - у довільній формі або у складі заяви про продовження пенсії. До листа треба додати посвідчення про перебування в живих та інші необхідні документи.

Нарешті, можна звернутися особисто до сервісного центру ПФУ і подати паперову заяву там.

Якщо людина вже подала таке повідомлення, повторювати щороку нічого не треба. Повідомляти ПФУ знову слід лише тоді, коли щось змінилося - наприклад, якщо пенсіонер таки почав отримувати виплати від Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що з жовтня 2026 року для пенсіонерів зі статусом ВПО скасують додаткові вимоги при виплаті пенсій.