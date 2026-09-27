Пенсіонерам з окупованих територій треба повідомити ПФУ про виплати від РФ: як це зробити

Пенсіонери з окупованих територій зобов'язані повідомити Пенсійний фонд України, що не отримують виплат від Росії - інакше українська пенсія просто не надійде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.
Вимога стосується тих, хто живе на окупованих територіях або виїхав звідти на підконтрольну Україні землю. Неважливо, скільки часу людина пробула під окупацією - навіть кілька днів.
Умова одна: треба підтвердити, що виплат від російських пенсійних органів немає.
Зробити це можна кількома способами. Найзручніший - онлайн через особистий кабінет на порталі ПФУ (portal.pfu.gov.ua). Для входу потрібен кваліфікований електронний підпис або Дія.Підпис.
Там подається заява про призначення або продовження пенсії, в якій і зазначають інформацію про відсутність виплат від Росії.
Другий варіант - відеозв'язок з працівником Головного управління ПФУ. Під час відеоідентифікації людину запитують про отримання або неотримання виплат від РФ, і відповідь фіксують у рішенні.
Тим, хто зараз за кордоном, можна надіслати повідомлення поштою - у довільній формі або у складі заяви про продовження пенсії. До листа треба додати посвідчення про перебування в живих та інші необхідні документи.
Нарешті, можна звернутися особисто до сервісного центру ПФУ і подати паперову заяву там.
Якщо людина вже подала таке повідомлення, повторювати щороку нічого не треба. Повідомляти ПФУ знову слід лише тоді, коли щось змінилося - наприклад, якщо пенсіонер таки почав отримувати виплати від Росії.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що з жовтня 2026 року для пенсіонерів зі статусом ВПО скасують додаткові вимоги при виплаті пенсій.
Закон набуде чинності 22 жовтня і прибере зайві процедури, що обмежували право на пенсійне забезпечення.
Як повідомляло РБК-Україна, деякі українські науковці та митці мають право на щомісячну надбавку до пенсії - лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка та Державних премій України отримують близько 519 гривень на місяць додатково.