Надбавка за науку і творчість: які правила ПФУ для пенсіонерів у 2026 році

Деякі українські науковці та митці мають право на щомісячну доплату до пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"

Хто має право на доплату

До категорії осіб з особливими заслугами перед державою належать, зокрема, лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка та Державних премій України.

Право на доплату також мають ті, хто в радянські часи отримав Державну премію СРСР або УРСР.

Тобто якщо людина колись здобула одну з цих нагород, вона може претендувати на додаткові виплати до своєї пенсії - незалежно від того, за якою підставою її призначено: за віком, через інвалідність, вислугу років чи втрату годувальника.

Скільки платять і як рахують

Розмір доплати визначають відповідно до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить дві тисячі п'ятсот дев'яносто п'ять гривень.

Конкретна сума залежить від статусу нагороди. Лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка та Державної премії України отримують надбавку в розмірі 20% від прожиткового мінімуму - це близько п'ятисот дев'ятнадцяти гривень щомісяця.

Лауреати колишніх Державних премій СРСР та УРСР також мають право на доплату, проте її розмір може відрізнятися залежно від конкретного законодавчого регулювання та рішення Пенсійного фонду.

Ця надбавка не підпадає під щорічну березневу індексацію пенсій. Вона змінюється лише тоді, коли зростає прожитковий мінімум для непрацездатних.

Щоб отримати доплату, потрібно особисто звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг.

При собі треба мати паспорт, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує отримання відповідної премії або нагороди - наприклад, посвідчення лауреата чи диплом. Пенсійний фонд перевіряє підстави та приймає рішення про призначення доплати.

Важливо: доплата призначається не автоматично. Людина має сама звернутися із заявою - без цього кроку виплати не почнуться.