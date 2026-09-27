Пенсионерам с оккупированных территорий нужно сообщить ПФУ о выплатах от РФ: как это сделать

Требование касается тех, кто живет на оккупированных территориях или уехал оттуда на подконтрольную Украине землю. Неважно, сколько времени человек пробыл под оккупацией - даже несколько дней.

Условие одно: нужно подтвердить, что выплат от российских пенсионных органов нет.

Как подать сообщение

Сделать это можно несколькими способами. Самый удобный - онлайн через личный кабинет на портале ПФУ (portal.pfu.gov.ua). Для входа требуется квалифицированная электронная подпись или Дія.

Там подается заявление о назначении или продлении пенсии, в котором отмечают информацию об отсутствии выплат от России.

Второй вариант - видеосвязь с работником Главного управления ПФУ. Во время видеоидентификации человека спрашивают о получении или неполучении выплат от РФ и ответ фиксируют в решении.

Тем, кто сейчас за границей, можно отправить сообщение по почте - в произвольной форме или в составе заявления о продлении пенсии. К письму следует добавить удостоверение о пребывании в живых и другие необходимые документы.

Наконец можно обратиться лично в сервисный центр ПФУ и подать бумажное заявление там.

Если человек уже подал такое сообщение, повторять каждый год ничего не нужно. Сообщать ПФУ снова следует только тогда, когда что-то изменилось - например, если пенсионер начал получать выплаты от России.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что с октября 2026 года для пенсионеров со статусом ВПЛ отменят дополнительные требования при выплате пенсий.